Mientras su marido tenía en brazos a su bebé, Donatello, Noelia Marzol se preparaba en una camilla para dar un salto muy grande en su vida. Feliz por la familia que formó con su esposo, Ramiro Arias quiso dedicarle a él y al niño un regalo muy especial. ¿Cuál fue? Se animó a hacerse dos significativos tatuajes.

Noelia se tatuó sus iniciales en el antebrazo. Sí, la "R" y la "D" en mayúsculas y en color negro. Pero no fue el único tattoo que se animó a hacerse. Acto siguiente, pidió que le sumaran un pequeño corazón rojo. "Vieron cuando te dicen no te tatúes las iniciales de tu pareja porque si te separás blah... bueno. Yo me voy a tatuar las iniciales de mi pareja y de mi hijo porque van a ser siempre mi familia", dijo, mientras su marido le decía y si me dejás o nos peleamos que haces y ella con humor respondió: "Eso no va a pasar y además estamos conectados de por vida por nuestro hijo".

Mirá como le quedó el tatuaje a Noelia...

Noelia Marzol mostró el tatuaje que se hizo en honor a su hijo y su marido.

Noelia Marzol recordó el duro momento en que se tuvo que quedar en "neo" con su bebé

A los pocos días del nacimiento de su bebé, Donatello, Noelia Marzol se había mostrado muy angustiada en sus historias de Instagram junto a su marido Ramiro Arias, ya que su bebé debió permanecer en neonatología. Ahora, por primera vez y ya en su casa con su hijo la bailarina y actriz habló de cómo fue haber tenido que quedarse en "neo" con su recién nacido.

"Tiene sus pro y sus contra. Es súper angustiante, pero también te enseñan a organizarte. Y despejan todas las dudas que podemos tener como padres primerizos. Llegamos a casa con un master", le contó a Teleshow.

También reveló que cuando salieron de la clínica no fueron a su casa mientas el pequeño estaba en neo. Se instalaron en la casa de la mamá de ella, que quedaba más cerca de la clínica, para ir a ver todos los días a su hijo. "Cuando nos dieron el alta y nos tocó volver los tres juntos a casa fue hermoso”, finalizó Noelia Marzol.

FL