Marley atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera tras ser denunciado por presunta corrupción de menores. Las acusaciones generaron gran revuelo en el mundo del espectáculo y pusieron al popular conductor en el centro de la controversia.

La primera y más detallada denuncia contra Marley fue de Adrián Alfredo Molina, un hombre de 44 años que afirmó haber sido víctima del conductor cuando tenía tan solo 17 años.

En su denuncia, Molina relató que conoció a Marley a través de internet, en lo que podría catalogarse como un caso de “grooming”. Después de meses de comunicación online, se conocieron en persona y, según Molina, fue ahí donde comenzó el abuso.

Este miércoles, Molina dio su primera entrevista en "Intrusos" y contó detalles de su denuncia: "Entendí que lo que yo viví en mi primer amor, fue una relación de abuso sexual", señaló.

"Esto no es por él, es por mí y por todas las personas que no tienen voz", y detalló al aire: "Una de las características del trauma en menores es ser engañado, sentir que no vales nada".

La otra denuncia por abuso que sacude a Marley

Otra denuncia que salió a la luz y complica el conductor de Telefe proviene de Misiones, de parte de un hombre que afirmó haber visto a Marley y a Marcelo Corazza, exganador de Gran Hermano y acusado actualmente por presuntos abusos, involucrados en actos sexuales con menores durante una fiesta.

"La persona que apareció en Crónica TV, realizó esta denuncia mencionando a Marley y Corazza", confirmó Ángel de Brito en LAM, hablando sobre el hombre que se presentó en el canal y que prefirió mantener su identidad a resguardo.

La denuncia, que fue radicada debidamente a la Justicia y luego difundida por De Brito, incluye específicamente los nombres de Marley y Corazza: "En la fecha, siendo las 10:00 hrs. se hizo presente una persona, cuyos datos mantuvo en reserva, expresando: que hace varios años atrás, en ocasión en que realizó viaje a la localidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires, asistió a una casa quinta. No aportó mayores datos ni del lugar donde se ubica, ni del propietario, en el cual se encontraban reunidos varios mediáticos, reconociendo a los conductores famosos: Marley y Marcelo Corazza".

