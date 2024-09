Desde hace más de tres meses la salud de Jorge Lanata es un asunto de gran preocupación, luego que sufriera una descompensación al momento de realizarse un estudio médico, lo que requirió una internación de urgencia en el Hospital Italiano de Capital Federal . Su diagnóstico se maneja con hermetismo desde el entorno familiar, aunque se dieron a conocer detalles luego de un enfrentamiento interno entre las hijas del periodista, Lola y Bárbara Lanata, y su actual esposa, Elba Marcovecchio, por un mal vínculo entre ellas.

Pese a la mala relación entre las mujeres, se habrían puesto de acuerdo respecto al camino que recorrerá Jorge en búsqueda a su recuperación. En esta línea, el 11 de septiembre Jorge Lanata fue trasladado a la clínica Santa Catalina, especializada en rehabilitación. Y si bien se trató de una decisión en común, ahora se habría desarrollado un nuevo conflicto en la familia por una medida por parte de la institución.

El nuevo conflicto dentro de la familia de Jorge Lanata

Previo al traslado a la nueva clínica, Bárbara Lanata habló ante la prensa. En diálogo con Intrusos, la hija mayor del periodista aclaró: "Es obvio que no nos llevamos bien con Elba". En la misma línea, indicó que la abogada no se presentaba en el hospital para no verla a ella y a su hermana, Lola. Desde ese momento, se dejó en claro que las mujeres más cercadas al periodista mantienen un conflicto.

Aunque pareciera que el traslado de clínica habría puesto un manto de paz entre las mujeres, un nuevo conflicto se generó respecto a la estadía y visitas que recibe el periodista. “La clínica decidió que nadie ingrese con celular a verlo a Jorge porque como ya salieron fotos de las manos, y la clínica no es amiga de mediatizar todo eso, prohibió que cualquier persona, hasta los médicos que entren a asistir o ver a Jorge, tienen que entrar sin celular”, contó Yanina Latorre en LAM (América)

Ante esta nueva reglamentación, quienes visiten al periodista deberán dejar sus dispositivos antes de ingresar a la habitación; personal de enfermería podría utilizar sus celulares debido a las posibles urgencias. Si bien se acata esta medida, el enojo estaría latente. Sarah, Bárbara y Lola están como enojadas porque creen que quien lo prohibió es Elbita, y que ella entraría con celular. Hoy le pregunté a Elbita y me dijo que deja el teléfono en la canastita. Pero ellas tres mandaron carta documento por el derecho de estar con su celular encima por una emergencia”, reveló la panelista,