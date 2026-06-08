La nueva vida de Carolina Prat a los 57 años: clases de historia, bio arquitectura y diseño de muebles

Carolina Prat transita una etapa marcada por la creatividad, donde combina proyectos vinculados al diseño, la bio arquitectura y la difusión cultural. Su perfil multifacético refleja cómo supo integrar distintas pasiones en un presente activo, sin dejar de lado su vida familiar ni los intereses que la acompañan desde hace años. Hoy, cada iniciativa que emprende se conecta con su intención de explorar nuevas formas de expresión, vinculadas al arte.

Con más de 25 años de casada con Guillermo Andino: Así es la nueva vida de Carolina Prat a sus 57 años

Carolina Prat vive un presente en el que combina distintas pasiones. Tras años dedicados a la maternidad y a la crianza de Sofía, Victoria y Ramón, fruto de su relación con Guillermo Andino, hoy se enfoca en proyectos que la vinculan con el diseño, la bio arquitectura y la enseñanza. Su recorrido muestra cómo supo encontrar un equilibrio entre lo cotidiano y lo artístico, manteniendo siempre un estilo propio.

Carolina Prat

En sus redes sociales, la esposa del periodista comparte secciones en las que relata la historia de lugares emblemáticos. Uno de los contenidos más celebrados por sus seguidores fue el recorrido por Villa Ocampo, la casona de Victoria Ocampo, donde narró detalles sobre la vida de la escritora y el valor cultural del espacio. Estas publicaciones destacan su interés por enseñar y compartir sus conocimientos sobre historia de una manera atractiva y sencilla.

En distintas entrevistas, Carolina Prat contó que se encontraba estudiando arquitectura, algo que le había quedado pendiente por enfocarse en la crianza de sus hijos. Según reveló, ella misma fue quien diseñó íntegramente su casa, con materiales como madera, piedra y vidrio. El proyecto se levantó en terrenos de Martínez y refleja su gusto por la integración con la naturaleza y la posibilidad de mantener y reciclar los espacios con el tiempo.

Dentro de la vivienda, su lugar favorito es el taller de pintura, donde dedica horas a la creación artística. Las publicaciones que comparte en su Instagram reflejaron no solo su interés por el arte, sino también su intención de seguir diseñando. Un posteo se destacó por mostrar sillones innovadores, como modelos colgantes o mecedores, reafirmando su perfil creativo y su gusto por dar vida a nuevos objetos. Su pasión se evidencia en cada pieza, donde combina funcionalidad con estética.

La pasión por la bio arquitectura y el equilibrio perfecto con la vida familiar de Carolina Prat

Otro de los temas que más resaltan en el perfil de Carolina Prat es su pasión por la bio arquitectura. En sus redes explica cómo esta disciplina busca integrar la construcción con la naturaleza, respetando el entorno y potenciando la sustentabilidad. Su interés por este campo la impulsa a seguir proyectando y a compartir reflexiones sobre cómo el diseño puede dialogar con el medio ambiente.

Carolina Prat

Los videos que publicó la esposa de Guillermo Andino en su cuenta de Instagram destacan su pasión por seguir aprendiendo sobre esta rama de la construcción. Para ella, es fundamental entender la necesidad de integración. En su visión, la conexión entre interior y exterior es constante, con ambientes que dialogan con el entorno y que priorizan la armonía entre el diseño y el paisaje. “Fuimos perdiendo el contacto que deberíamos tener con la naturaleza”, comentó.

Cabe destacar que Carolina Prat conoció al presentador en 1999 en los pasillos de Canal 9 y se casaron en abril del 2000. Desde entonces formaron una familia con tres hijos: Sofía, que hoy se dedica al arte y la fotografía; Victoria, que transita su juventud con proyectos propios; y Ramón, el menor de la casa. A los 57 años, la influencer logra un equilibrio preciso entre la maternidad y su pasión por el aprendizaje, la bio arquitectura y la creatividad.

Carolina Prat y Guillermo Andino

Carolina Prat atraviesa un presente en el que la creatividad y el estudio se convierten en protagonistas, con proyectos que abarcan el diseño, la bio arquitectura y la historia. Su recorrido muestra cómo supo integrar la vida familiar con nuevas iniciativas personales, construyendo un estilo propio que refleja armonía y compromiso con lo que la inspira. En cada propuesta se evidencia su interés por unir estética, funcionalidad y respeto por la naturaleza, consolidando una etapa activa y diversa.

VDV