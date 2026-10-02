Este es el nuevo proyecto de Nico Occhiato en alianza con una reconocida productora cinematográfica

Nico Occhiato consolidó su posición en los medios gracias a un perfil marcadamente trabajador y emprendedor. Desde sus inicios, demostró una gran visión para detectar las nuevas tendencias del entretenimiento y conectar con las audiencias jóvenes. Su mayor hito llegó con la fundación de Luzu TV , el streaming que revolucionó la forma de hacer comunicación y marcó un antes y un después en la industria digital.

Lejos de conformarse con el éxito masivo de su plataforma, su mentalidad corporativa y su constante búsqueda de innovación lo impulsaron, en las últimas horas, a sacudir una vez más el ambiente del espectáculo, al confirmarse de manera oficial que selló una ambiciosa alianza para desarrollar nuevos proyectos junto a grandes productoras cinematográficas.

El nuevo proyecto de Nico Occhiato

El nuevo proyecto de Nico Occhiato en alianza con una reconocida productora cinematográfica: "Somos así"

Más allá del arrollador éxito de Luzu TV, el espíritu inquieto de Nico Occhiato lo llevó a diversificar sus horizontes comerciales y creativos mediante marcas de ropa, proyectos de contenidos digitales independientes y campañas de posicionamiento digital interactivo. Su última gran apuesta es la expansión internacional, lo que quedó demostrado con su reciente desembarco en el prestigioso festival Iberseries & Platino Industria celebrado en Madrid. En este evento de enorme relevancia para el sector audiovisual, el joven presentó oficialmente "Somos así", la esperada serie de ficción nacida del fenómeno del stream Nadie dice nada.

El nuevo proyecto de Nico Occhiato

Esta ambiciosa producción audiovisual, realizada en una alianza estratégica con Pampa Films y Crea Contenidos, marca el debut actoral de su equipo original. La trama de la serie sigue de cerca a un grupo de cinco amigos en sus 30 y 40 años que deben lidiar con las divertidas pero complejas crisis de la vida adulta, atravesando problemas laborales, desajustes emocionales, secretos inesperados y citas fallidas en tono de comedia dramática.

Tras la gran repercusión internacional obtenida en España, el propio Nico compartió su inmensa alegría y emoción a través de su cuenta oficial de Instagram, donde expresó: "Todavía no puedo creer que hoy estuvimos presentando nuestra serie de ficción para Disney+,que se estrena en noviembre para todo el mundo". Asimismo, el productor argentino completó sus palabras reflejando el gran momento que atraviesa el equipo al asegurar: "Estamos muy emocionados con todo lo que nos está pasando y sobre todo, muy felices por las críticas que estamos recibiendo de quienes ya pudieron ver la serie. Ya falta muy poco". Si bien este era uno de los proyectos más esperados, sorprendió a todos al anunciar el nacimiento de una nueva apuesta.

El nuevo proyecto de Nico Occhiato

El nacimiento de una nueva productora de Nico Occhiato

"Además, contando una noticia que nos tiene muy entusiasmados: el nacimiento de una nueva productora a partir de nuestra alianza con Pampa Films" , anunció entusiasmado Nico Occhiato. Este nuevo proyecto corporativo representa un paso consagratorio en su carrera como empresario de medios, consolidando una alianza estratégica con la reconocida empresa cinematográfica tras la excelente experiencia compartida en el desarrollo de su primera ficción.

A través de esta iniciativa, que nace formalmente desde la vertical de negocios del canal de streaming, el conductor busca expandir radicalmente las fronteras de su ecosistema digital para desembarcar formalmente en el competitivo mercado de la creación cinematográfica. Según él mismo explicó: "La idea es unir sus 20 años de trayectoria, su estructura y experiencia en la industria con el poder de nuestra comunidad y todo el aparato comunicacional de LUZU, para seguir dándole lugar a nuevos creadores, contar nuevas historias y buscar nuevos modelos de negocio para la ficción".

El nacimiento de una nueva productora de Nico Occhiato

De esta manera, el flamante proyecto tiene como propósito principal tender un puente directo entre el lenguaje cinematográfico tradicional y la fidelidad de las audiencias jóvenes, permitiendo financiar formatos innovadores que multipliquen las ventanas comerciales mediante contenidos satélites transmitidos en vivo por su propia señal. El lanzamiento oficial y la revelación del nombre de la compañía de Nico Occhiato tendrán lugar el próximo mes en Buenos Aires, abriendo un nuevo paradigma donde las narrativas tradicionales convivirán estrechamente con la comunidad digital.

A.E