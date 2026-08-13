Así es la vida de Antonio, el papá de Nico Occhiato, que acaba de firmar su primer contrato en televisión

A pocos días del estreno de la segunda temporada de Es mi sueño -versión famosos-, el programa de talentos de eltrece conducido por Guido Kaczka, comienzan a conocerse los nombres de las figuras que serán parte del ciclo. Una de las nuevas incorporaciones es Antonio, el papá de Nicolás Occhiato. Tras confirmarse su participación, todas las miradas se posaron en el hombre que, hasta ahora, había mantenido un perfil bajo y alejado de la exposición mediática. Sin embargo, su historia está estrechamente vinculada al mundo de los medios de comunicación.

Así es la vida de Antonio, el papá de Nico Occhiato, que acaba de firmar su primer contrato para la televisión

Nico Occhiato es uno de los nombres más influyentes de las nuevas generaciones de los medios de comunicación y el rostro indiscutido de Luzu, uno de los canales de streaming más convocantes de la audiencia nacional. Sin embargo, su vínculo con esta profesión tiene fuertes raíces familiares: su papá, Antonio, cuenta con una vasta trayectoria como conductor y productor en los medios, especialmente en radio, desde hace más de tres décadas.

Nico Occhiato, Antonio Occhiato | Instagram

Si bien el hombre acompañó de cerca los pasos de su hijo, tanto en su faceta como empresario de medios como durante su paso por la conducción en televisión y en streaming, este miércoles 12 de agosto dio un salto significativo en su propia carrera: firmó su primer contrato para trabajar en la televisión abierta en el prime time. Según anunciaron los Occhiato a través de sus respectivas cuentas de Instagram, formará parte del concurso musical de eltrece conducido por Guido Kaczka.

Antonio Occhiato en su programa radial | Instagram

Pero, lejos de ser una figura nueva en el ambiente, Antonio es un nombre de amplia trayectoria en el universo radiofónico, especialmente dentro de la comunidad italiana. Hijo de dos inmigrantes italianos oriundos de Calabria, Occhiato padre lleva adelante desde 1995 su propio programa radial, dedicado a difundir y mantener vigente la cultura italiana. Con el paso de los años, el ciclo se convirtió en un clásico de los domingos y ya lleva más de tres décadas al aire bajo el nombre Ricordi d’Italia.

Si bien el programa pasó por distintas emisoras a lo largo de los años, actualmente forma parte de la grilla de programación de AM 810. Allí, el comunicador recupera historias y relatos, recorre geográficamente distintas regiones de Italia y aborda temas vinculados con la gastronomía y la cultura del país. Con el tiempo, el ciclo logró construir una fidelización con los oyentes, al punto de que el propio Nicolás recordó en una entrevista que su padre llegaba a desconectar los teléfonos para evitar atender la gran cantidad de llamadas que llegaban. Además, contó que “odiaba” trabajar como telefonista y encargarse de repartir tarjetas en fechas especiales. “Antes a Nico le decían que era el hijo de Antonio, ahora me dicen que soy el papá de Nico”, contó en diálogo con Clarín.

Antonio, el papá de Nico Occhiato | Instagram

El perfil polifacético de Antonio, el papá de Nico Occhiato

Más allá de su trayectoria como conductor de radio, Antonio Occhiato también se desempeña como cantante al frente de su propia banda de música, Canta Italia, con la que ofrece shows privados y participa de todo tipo de eventos. En sus presentaciones interpreta clásicos de la música italiana, muchos de ellos en dialecto calabrés, una tradición que mantiene viva a través de su faceta artística.

Antonio, el papá de Nico Occhiato | Instagram

Por eso, el desembarco de Occhiato en la televisión no resulta del todo descabellado, aunque sí sorprendió a su hijo, quien no ocultó su reacción al enterarse del nuevo proyecto de su padre. “No lo puedo creer”, escribió el empresario y exconductor de La Voz Argentina al descubrir la imagen de Antonio en la nómina de concursantes. Acto seguido, compartió las fotografías correspondientes a la firma del contrato: “El día que firmó el contrato me envió esas fotos”. En otra de las imágenes, en la que se observa la puerta de su camarín, agregó: “Con la puerta de su camarín”.

Antonio, el papá de Nico Occhiato | Instagram

Finalmente, Nicolás publicó un video de su padre durante la prueba de maquillaje previa a su debut en Es mi sueño, segunda temporada. En las imágenes, Antonio aparece mientras una maquilladora le realiza un retoque en las cejas, al mismo tiempo que él repasa la letra de una canción antes de salir al aire.

La faceta artística de Antonio, el papá de Nico Occhiato, despertó el interés de los productores y, en consecuencia, también del público, que rápidamente puso el foco en esta nueva etapa de su carrera. En los próximos días tendrá la oportunidad de expandir sus facultades vocales y demostrar todo su talento en uno de los certámenes más convocantes de la televisión abierta.

Así, el hombre que durante más de tres décadas mantuvo viva la cultura italiana a través de su programa radial y que también desarrolló una extensa trayectoria como cantante, ahora se prepara para mostrar una faceta desconocida para buena parte de la audiencia. Esta participación no solo representa un nuevo desafío para él, sino también la posibilidad de que el público conozca al hombre detrás del micrófono.