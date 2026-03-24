El fuerte mensaje de Nico Occhiato por los 50 años del golpe: "Este programa no lo podríamos hacer. Correríamos peligro por hacerlo"

Nico Occhiato compartió un fuerte mensaje por los 50 años del golpe militar de 1976, en una jornada que invitó a reflexionar sobre la importancia de la democracia y la memoria. Con palabras simples y ejemplos cercanos, puso en primer plano cómo las libertades actuales se relacionan con un pasado que marcó profundamente al país.

Nico Occhiato compartió un fuerte mensaje sobre los 50 años del golpe de estado e invitó a reflexionar

Nico Occhiato habló de los 50 años del último golpe de estado que sacudió Argentina, destacando el valor de recordar lo ocurrido y de sostener la construcción democrática día a día. La fecha se convirtió en un espacio para transmitir un mensaje claro sobre la necesidad de mantener viva la memoria colectiva.

Nicolás Occhiato

Durante su programa Nadie Dice Nada en Luzu TV, el conductor compartió un mensaje contundente en el marco del 24 de marzo, fecha en la que se conmemoran a las víctimas de la dictadura de 1976. El presentador reflexionó sobre la importancia de la memoria y la democracia, recordando las consecuencias de aquel período.

En este aniversario, Nicolás Occhiato decidió dedicar parte de la emisión a hablar sobre el tema y subrayar cómo la vida cotidiana se vería afectada si aquel contexto se repitiera. Con ejemplos simples, explicó que actividades comunes como reunirse con amigos, asistir a un recital o producir un programa de entretenimiento podrían haber significado un riesgo en ese tiempo.

“Por ejemplo este programa no lo podríamos hacer tan libremente y por ahí correríamos peligro de hacer esto. Por ahí no podrías juntarte a tomar una cerveza con tus amigos en la vereda, por ahí no podrías ir a un recital tranquilo, eso pasaba hace 50 años”, señaló. Su mensaje explicó cómo las libertades actuales no hubieran sido posibles en ese contexto.

El mensaje de Nicolás Occhiato que destaca la importancia de la memoria

Por otro lado, Nicolás Occhiato subrayó que recordar lo ocurrido es fundamental para sostener la democracia. “Desde Nadie dice Nada creemos que la democracia se construye y se defiende todos los días. Y desde nuestro lugar, obviamente, nos toca hacer este programa, no podemos no decir nada, porque creo que recordar lo que pasó es muy importante para que no nos vuelva a pasar".

Nicolás Occhiato

El conductor insistió en que mantener viva la memoria es una forma de garantizar verdad y justicia. “Hoy acá desde Nadie dice Nada esta es nuestra forma de mantener la memoria viva, para que haya verdad y haya Justicia”, agregó. La jornada también tuvo un momento especial con la participación de Ángela Torres, quien interpretó “Como la cigarra”, la canción de María Elena Walsh que años después popularizó Mercedes Sosa.

La interpretación de la actriz sumó emoción a la transmisión y reforzó el mensaje de resistencia y esperanza que la canción transmite, convirtiéndose en un complemento ideal para las palabras de Nicolás Occhiato cuando inició el programa. “Es un honor estar cantando este tema acá hoy”, comentó la artista.

Nicolás Occhiato

El fuerte mensaje de Nico Occhiato por los 50 años del golpe puso en primer plano la importancia de la memoria y la defensa de la democracia. Con palabras claras, recordó que las libertades actuales son fruto de un proceso histórico que debe ser valorado y protegido. Además, destacó el valor del recordar para que estas situaciones no vuelvan a suceder.

VDV