Lejos del streaming y Luzu TV, el nuevo negocio de Nico Occhiato que lo posiciona como un empresario versátil

Nico Occhiato, lejos del streaming y Luzu TV, presentó el nuevo negocio que lo posiciona como un empresario versátil, marcando un paso distinto en su carrera. La iniciativa, que comenzó a gestarse a mediados de 2025, salió al mercado con una preventa que en pocas horas se agotó, confirmando el interés del público y abriendo un innovador capítulo en su trayectoria.

El nuevo negocio de Nico Occhiato que lo posiciona como un empresario versátil

Lejos del streaming y de Luzu TV, Nico Occhiato sorprendió a todos al apostar por un nuevo negocio que lo consolida como un empresario versátil y multifacético. Tras meses de preparación y reuniones, el proyecto se lanzó oficialmente con una preventa que se agotó rápidamente, mostrando cómo su perfil se expande más allá del mundo digital.

Nico Occhiato

En el último tiempo, el reconocido conductor contó en su programa Nadie Dice Nada (Luzu TV), que había iniciado un nuevo emprendimiento personal. Durante meses preparó este lanzamiento, que implicó reuniones, pruebas de fragancias y decisiones estratégicas. La iniciativa finalmente salió al mercado este 29 de abril con una preventa que se agotó en pocas horas.

"Agarré el perfume que usé toda mi adolescencia, intenté llevarlo al que yo usaba de chico y uno parecido al que uso ahora", contó Nico Occhiato. El resultado fue el lanzamiento de dos perfumes, uno floral y otro más intenso, pensados para un público amplio y con un precio accesible. En algunas farmacias, cada uno de sus perfumes cuesta alrededor de 30 mil y 35 mil pesos.

Los nuevos perfumes de Nico Occhiato

Horizonte, con su caja celeste, se presenta como la fragancia más fresca y enérgica de la línea, inspirada en la libertad y los espacios abiertos. Su perfil acuático y cítrico se percibe desde la salida con bergamota y notas marinas. Mientras que Orígenes, con su caja gris nacarada, ofrece una propuesta más intensa y sofisticada, de carácter amaderado y especiado.

Lejos del streaming y de Luzu TV: el proyecto que marca el nuevo rumbo de Nico Occhiato

La historia personal de Nico Occhiato está marcada por la resiliencia y la perseverancia. Sus primeros trabajos incluyeron cargar pan en una fábrica, repartirlo en supermercados, manejar un camión de fletes y desempeñarse en un bingo. Paralelamente, se presentó a castings y participó como extra en televisión, hasta que en plena pandemia creó Luzu TV.

Lo que comenzó como un programa se transformó en una empresa con cientos de empleados y marcas asociadas, consolidando su lugar en el mundo del streaming Argentino. Lejos de ese primer logro, el conductor decidió incursionar en la perfumería. El proyecto se inspiró en fragancias que marcaron distintas etapas de su vida, desde las que usaba en la adolescencia hasta las que lo acompañan hoy.

Durante su programa en Luzu TV, Nico Occhiato explicó que buscó trasladar esas experiencias personales a un producto que pudiera ser compartido con el público. La elección de dos fragancias responde a la idea de ofrecer opciones diferentes, sin caer en precios elevados: "Es un perfume popular, no va a estar 300 dólares, entonces hice un perfume para dos tipos de personas".

Nico Occhiato

Lejos del streaming y Luzu TV, el nuevo negocio de Nico Occhiato que lo posiciona como un empresario versátil marca un paso importante en su carrera. El lanzamiento de su perfume, con una preventa agotada y distribución en Argentina, Uruguay y España, confirma que su apuesta por la innovación y la diversificación tuvo resultados grandes e inmediatos.

VDV