Filtran las fotos del viaje a Disney de Nico Occhiato y Cande Ruggeri tras las polémicas declaraciones de Flor Vigna

Flor Vigna destapó un escándalo al declarar en el reality La Casa de los Famosos en México que Cande Ruggeri coqueteó con Nico Occhiato, cuando era su pareja. Tras la polémica, en las redes sociales se filtró una foto inédita de aquella época donde aparece el creador de Luzu TV junto a la hija de Oscar Ruggeri en Disney.

Toda la verdad de Flor Vigna, Cande Ruggeri y Nico Occhiato

Flor Vigna rompió el silencio en La Casa de los famosos y reveló que Cande Ruggeri habría coqueteado con quien en ese entonces era su novio, Nico Occhiato. El hecho habría ocurrido en la promoción de viajes de 15 años, donde participaron varios famosos entre ellos, los tres involucrados en esta historia.

Flor Vigna

Aunque la bailarina evitó mencionar al protagonista masculino en su historia por las fechas y el contexto, en las redes sociales señalaron que la cantante estaba hablando de Nico Occhiato, con quien fue pareja durante varios años. En la charla que Vigna dio en el reality de México indicó: “Un novio había ido a Disney, lo había llevado una empresa de quinceañeras, e iba con otro artista. Había una chica que se llamaba Candela Ruggeri, que siempre me trataba re bien a mí, divina. Él fue con ella”.

Luego, la cantante detalló lo que le había contado su pareja y que ella guardó por todo este tiempo. “Y cuando vuelve él me dice: ‘Cande me tiró onda todo el viaje y en un momento se metió en la cama y me dijo: ‘¿Ya fue no?’”, relató y expuso: “A las dos semanas me toca la acción de un yogurt y fuimos las dos…con mi novio le decíamos ‘la merecedora’, siempre me quedé con las ganas de decirle. Así que Cande Ruggeri si me está viendo, sé que te quisiste tirar a mi novio”.

Cande Ruggeri

Ante estas declaraciones, la hija de Óscar Ruggieri se defendió a través de un vídeo por redes sociales. “Necesito aclarar esto por respeto a mi familia, a mi marido, a mi hija”, comenzó su descargo y expresó: “Yo soy una mujer de muchisimo valores. Jamás me metería en la cama de un hombre casado, con novia. Nunca lo hice ni lo voy a a hacer”. Además, destapó que en aquel viaje compartió habitación con otra mujer llamada Manuela.

También, Cande Ruggeri habló con Ángel de Brito en su programa de streaming y contó que la situación habría pasado al revés. De acuerdo a su relato, Nico Occhiato se habría acercado a ella. Sin embargo, el creador de Luzu fue encarado por la prensa y no dudó en dar su palabra: “Yo tenía 19 años y eso pasó hace 15. Por respeto a mi pareja y a todos, no pienso hablar de nada”.

La foto de Cande Ruggeri y Nico Occhiato que enciende el escándalo que habría ocurrido en Disney

Tras desatarse el escándalo que comenzó con un testimonio de Flor Vigna en México y que obligó a Cande Ruggeri a defenderse y contar su verdad de los hechos, se sumó una foto que circuló en redes sociales donde se observa a la modelo y al conductor de Luzu TV juntos.

En la imagen que compartió “Mundos famosos ok”, aparecen Nico Occhiato y Cande Ruggeri en Disney, en los años en que ambos fueron convocados por una empresa que hacía viajes a quinceañeras y alimentó aún más la controversia. En la postal, ambos aparecen sonrientes, con prendas casuales, en una visita al parque temático.

Foto de Cande Ruggeri y Nico Occhiato en Disney

Por el momento, Flor Vigna se encuentra aislada en México participando de La Casa de los Famosos junto a otros artistas y no se habría enterado de las declaraciones que dieron Nico Occhiato y Cande Ruggeri por sus polémica anécdota. No es la primera vez, que la bailarina protagoniza un escándalo por sus comentarios, anteriormente había hablado de su exnovio Luciano Castro y también, de su pésima relación con Nicolás Cabré.