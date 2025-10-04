La China Suárez, Juan Leyrado y Marc Clotet arrasan en Disney+ con una nueva película argentina

Octubre llega con grandes estrenos en las plataformas de streaming, y Disney+ encabeza la lista con Parking, una producción cien por ciento argentina que busca romper con los esquemas tradicionales del cine latino en la plataforma. La película, catalogada para mayores de 16 años, se estrenará el próximo viernes 17 de octubre y promete captar la atención de los fanáticos del suspenso y la acción. Con la participación especial de Eugenia “China” Suárez y Marc Clotet como pareja protagónica, el film combina humor, misterio y persecuciones en un relato que se desarrolla en un único escenario: un estacionamiento del microcentro porteño que se transforma en un verdadero laberinto.

Desde el anuncio de su incorporación al catálogo de Disney+, Parking se perfila como una de las producciones nacionales más destacadas del mes por su originalidad narrativa. La historia se centra en Mateo (Marc Clotet), un delincuente que cumple arresto domiciliario y que, en su primer día de trabajo en una playa de estacionamiento, decide planear su gran escape.

Sin embargo, sus planes cambian por completo cuando aparece Lara, en la piel de la China Suárez, una misteriosa mujer que alquila una estadía nocturna en el lugar y desaparece de forma repentina. De esta manera se le da comienzo a la trama: lo que parecía una jornada rutinaria se convierte en una pesadilla llena de tensión, acción y desenlaces inesperados.

Este material audiovisual se adentra en un submundo urbano donde la oscuridad y la claustrofobia del estacionamiento funcionan como metáforas de la propia cárcel interna de sus personajes. Cuando un hombre armado irrumpe en el edificio y un asesinato sacude la noche, Mateo se ve forzado a enfrentarse a sus propios límites y a una huida desesperada junto a Lara.

El guion, en este marco, logra mantener la intriga desde el comienzo, con escenas que combinan persecuciones vertiginosas, diálogos intensos y un tono visual que refuerza la sensación de encierro jugando con planos cortos, poca iluminación y planos que dejan a los espectadores inmersos en una atmósfera de peligro.

La polifacética China entrega una interpretación cargada de magnetismo y misterio, alejándose de sus papeles más románticos para explorar un costado más oscuro, desafiante y coqueto. Por su parte, el dramaturgo de origen español aporta solidez y carisma, componiendo un protagonista que evoluciona desde el oportunismo hasta el heroísmo. La química entre ambos intérpretes sostiene gran parte del atractivo del relato, teniendo al romance como uno de los horizontes posibles.

Más allá de la acción, Parking también plantea una reflexión sobre la libertad, las segundas oportunidades y los límites de la moral en situaciones extremas. De esta manera, la película combina entretenimiento con una lectura más profunda sobre las decisiones humanas y las consecuencias del pasado. La forma en que se cuenta esta ficción propone una narrativa compacta, sin respiro, en la que cada piso del estacionamiento representa un nuevo obstáculo y una metáfora del descenso al infierno personal de sus protagonistas. Además, la participación estelar de Juan Leyrado, corona el elenco con su rol como el encargado del edificio que maneja la dinámica de todos los pisos -niveles-.

Con Parking, Disney+ continúa consolidando su estrategia de ampliar su catálogo con producciones argentinas de alta calidad. En un contexto donde el público busca nuevas narrativas que irrumpan con lo ya instalado, la plataforma apuesta a las actuaciones de la China Suárez, Marc Clolet y Juan Leyrado para conformar una trama apasionante, donde los personajes se vuelven complejos en una ambientación innovadora y cinematográficamente arriesgada para el sitio.

