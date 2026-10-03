El nuevo trabajo de Paula Robles, la madre de los hijos de Marcelo Tinelli, a sus 59 años

Paula Robles mantiene su perfil bajo que tanto la caracteriza. Pese a que su nombre siempre esté presente en los medios por su relación pasada con Marcelo Tinelli, con quien tuvo dos hijos, la artista apuesta por seguir creando nuevos proyectos artísticos que combinan distintas disciplinas sobre el escenario.

Así es el nuevo proyecto artístico que la tiene a Paula Robles como directora

Paula Robles atraviesa una nueva etapa ligada al arte y la creación. A los 59 años, la bailarina volvió a ponerse al frente de un proyecto que reúne distintas disciplinas y que tiene un significado muy especial para ella. Se trata de “GABRIELA”, una obra que dirige y que se presenta los jueves en el Teatro Estación Almagro.

Lejos de las cámaras y de la exposición mediática, Paula Robles continúa desarrollando su faceta artística y apuesta por propuestas en las que la danza se combina con otras expresiones. En esta oportunidad, trabajó junto a la producción de Mulleres para darle forma a un espectáculo inspirado en una historia profundamente personal.

Paula Robles

A través de sus redes sociales, Paula Robles fue mostrando parte del proceso creativo, desde los ensayos hasta los detalles que forman parte del armado de la puesta. De esta manera, sus seguidores pudieron conocer algunos aspectos de una obra que comenzó a gestarse como un proyecto artístico y terminó convirtiéndose también en un homenaje.

“Gabriela”, el nombre que eligió Paula Robles para su nueva obra en homenaje a su hermana

El nombre de la obra tiene un significado especial para Paula Robles ya que Gabriela era el nombre de su hermana, quien falleció hace cuatro años, y a quien la artista decidió homenajear a través de este espectáculo. En una de las publicaciones con las que presentó su presente laboral, reflexionó sobre la manera en que el arte puede convertirse en una forma de mantener presentes aquellos vínculos que ya no están físicamente.

“¿Qué pasa cuando lo que amamos no se encuentra materialmente, pero sigue estando presente?”, planteó la bailarina al presentar la propuesta. En ese sentido, explicó que la música, la danza, la poesía y el dibujo funcionan como un puente hacia aquello que no siempre puede verse o tocarse. La obra parte justamente de esa pregunta y propone un recorrido por las emociones, los recuerdos y los vínculos que permanecen más allá de las ausencias.

“Gabriela”, el nombre que eligió Paula Robles para su nueva obra en homenaje a su hermana

En otra publicación, Paula Robles definió a Gabriela como “un homenaje” a su hermana y también a todas aquellas ausencias que, de alguna manera, continúan formando parte de nuestras vidas. Además, la expareja de Marcelo Tinelli amplió el concepto y explicó que el espectáculo también aborda situaciones que forman parte de la experiencia cotidiana, como la muerte, las separaciones y aquellos vínculos que cambian con el paso del tiempo.

La obra busca así trascender una historia personal para conectar con experiencias que pueden resultar familiares para quienes se encuentran del otro lado del escenario. En cuanto a lo que encontrará el público, Paula Robles anticipó una experiencia que combina música, danza y poesía. Asimismo, destacó que quien se acerca a la misma comienza a formar parte de ella de manera natural, a partir de las emociones y sensaciones que despierta lo que sucede en escena.

Paula Robles, siempre cerca del arte y lejos de los escándalos mediáticos

Aunque durante muchos años su nombre estuvo asociado a la televisión y a su relación con Marcelo Tinelli, Paula Robles construyó paralelamente un recorrido propio dentro del mundo artístico. La danza fue siempre uno de los pilares de su carrera y, con el paso del tiempo, comenzó a explorar también otros roles vinculados con la creación y la dirección.

Paula Robles suele involucrarse en propuestas escénicas de carácter más independiente y alejadas de los formatos comerciales, donde puede desarrollar una búsqueda artística personal. En sus proyectos, la danza suele dialogar con otras disciplinas y con temáticas relacionadas con las emociones, los vínculos y la experiencia humana.

Paula Robles, Juana y Marcelo Tinelli

En esta etapa de su vida, Paula Robles mantiene el perfil bajo que la caracteriza. Continúa vinculada al mundo artístico, pero lejos de la exposición constante y de las polémicas mediáticas que suelen rodear al padre de sus hijos y a algunos integrantes de su familia.

Mientras Marcelo Tinelli y su hija Juana Tinelli suelen ocupar titulares por distintos motivos, Paula Robles elige otro camino: concentrarse en sus proyectos, en la creación y en aquellos espacios donde puede expresarse a través del arte. Así, su nuevo trabajo a sus 59 años tiene que ver con una obra relacionada a su historia familiar y a su pasión por la danza y las distintas expresiones artísticas.