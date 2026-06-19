Juana Tinelli rompió el silencio sobre su salud mental y el rol de su mamá, Paula Robles: "Debería guardar silencio"

Juana Tinelli atraviesa un momento de mucha exposición tras el escandaloso episodio que protagonizó con su exnovio, Bautista Cuiña. La heredera de Marcelo Tinelli rompió el silencio y por primera vez se refirió a un tema delicado que circuló en los últimos días.

El fuerte descargo de Juana Tinelli sobre la salud mental

Juana Tinelli volvió a ubicarse en el centro de la escena mediática al compartir un contundente descargo en sus redes sociales, en medio de la polémica que atraviesa por la supuesta denuncia por violencia de género a su expareja. La modelo utilizó su cuenta de Instagram para expresar su postura sobre un tema que, según remarcó, debería tratarse con mayor responsabilidad: la salud mental.

La hija de Marcelo Tinelli lo hizo acompañando sus palabras con una tierna fotografía junto a su madre, Paula Robles, quien también quedó envuelta en la controversia luego de ser cuestionada públicamente por Julieta Cuiña, exsuegra de la joven. En la imagen se las puede ver compartiendo un cálido abrazo y sonriéndose mutuamente en la intimidad de un living.

Juana Tinelli

La postal refleja la estrecha relación que mantienen madre e hija y sirvió como marco para un mensaje cargado de reflexión. "La salud mental no es material de entretenimiento, ni de chimento, ni de diagnóstico público. No se puede hablar de la salud emocional de una persona con tanta liviandad, con tanta impunidad y con tanta crueldad, como si detrás no hubiera una vida real", comenzó escribiendo.

Luego, Juana Tinelli cuestionó a quienes opinan sobre situaciones personales sin conocer la realidad detrás de los hechos. "Opinar no habilita a inventar. Tener un micrófono, una cuenta o una cámara no convierte a nadie en profesional de la salud mental. Y diagnosticar, insinuar o instalar versiones sobre el estado emocional de alguien sin conocimiento, sin autoridad y sin responsabilidad es violencia", sostuvo.

El descargo de Juana Tinelli

Además, Juana Tinelli se mostró firme respecto de las versiones que circularon en los últimos días. "No voy a discutir mi vida ni la de mi mamá en el terreno de la agresión. Pero sí voy a marcar este límite con absoluta claridad: basta de usar la salud mental como arma para humillar, ensuciar o destruir a una persona públicamente", expresó.

Asimismo, la joven hizo un llamado al respeto y a la empatía. "Hay temas que exigen respeto, cuidado y humanidad. Quien no puede hablar desde ahí, debería guardar silencio. Más humanidad y amor por favor", escribió. Y cerró el mensaje con una frase que evidenció el apoyo incondicional hacia su madre: "Te amo mamá".

De esta manera, Juana Tinelli rompió el silencio sobre su salud mental y el rol de su mamá, Paula Robles, en estos momentos. La publicación rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, quienes interpretaron el posteo como una respuesta directa a las recientes declaraciones que involucraron a su entorno familiar.

La palabra de Juanita Tinelli sobre la polémica con su expareja: "No hice ninguna denuncia"

Luego de realizar una publicación en la que expresaba que no hizo "ninguna denuncia” y que se encontraba "muy tranquila", Juana Tinelli reapareció en los medios. La nota que realizaron varios cronistas se hizo después de la función de la obra teatral Sex en el Gorriti Art Center de Palermo, donde la modelo asistió acompañada de un joven desconocido.

Sin querer frenar para hablar con la prensa y tapando su rostro en todo momento, Juana Tinelli alcanzó a dedicarle un palito a su ex Bautista Cuiña: "Que siga vendiendo electrodomésticos”. Por último, antes de subirse a su vehículo, insistió: "No hice ninguna denuncia".