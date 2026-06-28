La declaración de amor que recibió Paula Robles de su novio bajo perfil por cumpleaños número 59

Paula Robles atraviesa un presente personal inmejorable y decidió celebrar su cumpleaños número 59 con una profunda demostración de cariño. En esta oportunidad, fue su pareja desde hace siete años, el arquitecto Guillermo Franco, quien tomó la palabra para expresarle su admiración y amor incondicional a través de una publicación en su perfil de Instagram.

El posteo de Guillermo Franco a Paula Robles.

La respuesta de Paula Robles al emotivo posteo



El posteo de Guillermo Franco comienza con una reflexión íntima sobre el vínculo que los une. El autor del texto describe cómo, en diversas situaciones cotidianas, Paula le pregunta si realmente es ella quien lo acompaña, como si el destino les otorgara una oportunidad única de hallar un amor que mejore sus días.

Ante este gesto tan significativo, la respuesta de la artista, quien formó una familia junto a Marcelo Tinelli, no tardó en llegar. Con un mensaje que refleja su complicidad, ella comentó: "Allá vamos compa!!!" acompañado de corazones rojos, dejando claro que su relación transita un camino de gran sintonía. Esta interacción confirma la solidez de una pareja que elige acompañarse en cada paso desde hace casi una década.

El perfil bajo del arquitecto que conquistó a la bailarina

Guillermo Franco se caracteriza por mantener un perfil extremadamente bajo y alejado de la exposición mediática habitual. Como arquitecto, construye su día a día lejos de las cámaras, enfocándose en un estilo de vida que comparte con la bailarina con total discreción. En sus palabras, él destaca que, pese a los escepticismos que sintió en el pasado, la llegada de Paula a su vida le permitió recuperar la alegría y el deseo. Además, define esta relación basándose en una profunda complicidad, donde la amistad ocupa un lugar central en ese "entramado" donde, según sus propias palabras, se cocina el amor.

Guilllermo Franco y Paula Robles, un romance bajo perfil.



Esta unión, que ya suma siete años de trayectoria, se consolidó en la intimidad, permitiendo que ambos disfruten de una etapa de plenitud compartida. La relación se mantiene firme frente a cualquier presión externa, priorizando siempre el compañerismo y el respeto mutuo entre ambos, lejos de los reflectores que rodearon gran parte de la carrera pública de Paula.

Una "bailarina de luz" que celebra la vida

Hacia el final de su dedicatoria, Guillermo la describe con una frase que resume su sentir hacia ella: "yo sé que sos vos bailarina de luz". Con este cierre, él le asegura que, sin importar cuántas veces ella lo pregunte, la certeza sobre sus sentimientos es absoluta.

Guillermo Franco junto a Paula Robles y amigos.



Este tipo de declaraciones públicas, aunque poco frecuentes debido a la naturaleza reservada de Guillermo, permiten vislumbrar la calidad humana de su vínculo. En sus 59 años, Paula Robles transita un camino donde el amor maduro es el pilar que la acompaña en este nuevo ciclo. La bailarina, quien siempre se destacó por su luz propia, celebra este aniversario con la seguridad de contar con un compañero de vida que la valora profundamente.