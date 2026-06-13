La mamá del exnovio de Juana Tinelli destrozó a Paula Robles tras la denuncia por violencia de género: "Es una maleducada"

La denuncia por violencia de género que realizó Juana Tinelli contra su expareja, Bautista Cuiña, sigue generando repercusiones. En las últimas horas, quien rompió el silencio fue Julieta Cuiña, madre del joven, que no solo salió a defender a su hijo sino que también lanzó duras críticas contra Paula Robles, la mamá de la modelo.

Según trascendió, el episodio habría ocurrido en la madrugada de este viernes 12 de junio en Costa 7070, un reconocido restaurante de Costanera Norte. De acuerdo con el parte policial, la hija menor de Marcelo Tinelli aseguró haber mantenido una fuerte discusión con su exnovio y denunció que recibió un golpe en el rostro. El documento señala que no presentaba lesiones visibles y que rechazó la asistencia médica del SAME en el lugar. La causa quedó radicada en la UFI Norte, mientras la Justicia avanza con la investigación.

Juana Tinelli y su exnovio, Bautista Cuiña

La mamá del exnovio de Juana Tinelli apuntó contra Paula Robles tras la denuncia por violencia de género

En medio de la polémica, Julieta Cuiña, la mamá del exnovio de Juana Tinelli, habló con Ángel de Brito en LAM (América TV). Durante la entrevista, defendió a Bautista y cuestionó la relación que mantuvo con la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles. "Él empezó a salir con Juana y la tratamos como una hija. Nunca hubo violencia de ningún tipo. Después se convirtió en una relación tóxica", sostuvo.

Además de haber relatado los detalles de la relación entre su hijo y la modelo, Julieta apuntó contra Paula Robles. La madre de Bautista recordó un conflicto que, según relató, ocurrió tras la separación de los jóvenes y que tuvo como eje algunas pertenencias de su hijo. "Necesitábamos ropa que Juana le había sacado a Bauti. Le escribí para que la devolvieran y me clavó el visto", afirmó.

Juana Tinelli junto a Bautista Cuiña y su familia

En diálogo con el conductor de América TV, Cuiña también marcó diferencias entre el trato que recibió de laexbailarina y el que tuvo con Marcelo Tinelli. "Marcelo siempre fue un caballero. Me respondió mensajes y llamadas. Ambos queremos lo mejor para nuestros hijos", expresó.

Lejos de bajar el tono, Julieta Cuiña profundizó sus críticas hacia la mamá de Juana Tinelli. "Conmigo se portó como una maleducada", disparó. Luego remató con la frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: "Paula es nada, una hippie con Osde".

Mientras tanto, la causa judicial continúa su curso y en los próximos días podrían sumarse nuevas declaraciones de testigos y empleados del local para reconstruir lo ocurrido aquella noche. Por el momento, ninguna de las partes involucradas volvió a pronunciarse públicamente sobre el conflicto.

Quién es Bautista Cuiña, el exnovio de Juana Tinelli

Aunque mantuvo un perfil bajo durante gran parte de su vida, Bautista Cuiña fue noticia a partir de su relación con Juana Tinelli. El joven estudia Administración de Empresas en una universidad privada de la Ciudad de Buenos Aires y también colabora en los negocios familiares, vinculados a una reconocida cadena de electrodomésticos.

Bautista Cuiña - Juana Tinelli

Su romance con la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles se hizo público en septiembre de 2025, cuando ambos comenzaron a compartir imágenes juntos en redes sociales tras un viaje a Miami. La relación se extendió durante algunos meses y llegó a su fin antes de que Juana iniciara su vínculo con el influencer Tomás Mazza. Desde entonces, el joven se mantuvo alejado de la exposición mediática hasta que su nombre volvió a instalarse tras la denuncia por violencia de género presentada por la modelo.