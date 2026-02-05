Soledad Aquino y Paula Robles tienen un enfrentamiento histórico, tras la separación de la primera con Marcelo Tinelli. Ambas mujeres son madres de los hijos del conductor, y mantienen una familia consagrada. Sin embargo, las acusaciones de Aquino sobre Robles siguen manteniendo chispas entre ellas, incluso cuando entre sus pequeñas hay roces de intereses u opiniones. En las últimas horas, la primera esposa de Tinelli volvió a apuntar contra la actriz, y determinó el verdadero motivo de enfrentamiento.

Soledad Aquino, Paula Robles y sus hijas mujeres

Soledad Aquino contra Paula Robles: el verdadero motivo de enfrentamiento

Si hay dos mujeres rivales pero conectadas por un mismo hombre, ellas son Soledad Aquino y Paula Robles. La primera estuvo casada con Marcelo Tinelli desde 1986 hasta 1993, mientras que la segunda contrajo matrimonio desde 1997 hasta el 2011. Aquino es madre de Candelaria y Micaela, mientras que Robles es la mamá de Francisco y Juanita. Si bien las hijas de ambas tienen una relación cercana, sobre todo con su padre, las mujeres se encuentran en un histórico enfrentamiento mediático, que volvió a encenderse en las últimas horas.

En La Mañana con Moria (eltrece), lograron entrevistar a Soledad Aquino, quien se mostró distante a las preguntas que le presentaban los medios de comunicación. Hasta que, en una de las preguntas, volvieron a nombrar a Paula Robles. En anteriores momentos, había asegurado que ella era "roba maridos", y esta vez volvió a confirmarlo frente a la prensa. Con esa simple interacción, los usuarios volvieron a encender el debate sobre el motivo de roces entre ambas, y las teorías sobre la separación con Marcelo Tinelli y los motivos volvieron a ser los protagonistas del mismo.

El presente de Soledad Aquino y Paula Robles: su relación con los medios y vida romántica

Si bien los medios de comunicación y las redes sociales apuntan a un enfrentamiento entre las exesposas de Marcelo Tinelli, sus vidas las mantiene alejadas entre ellas. Por un lado, Soledad mantiene su amor por la mediatización, mientras dirige un hotel canino en San Isidro y se replantea la vuelta a los escenarios. Por el otro, Paula se mantiene en un perfil bajo, trabajando como profesora de la Técnica Alexander y de Taketina, y apostando nuevamente al amor.

Ambas buscan conectarse en todo momento con sus hijas, y aparecen en fotografías y recuerdos junto a ellas. Sin embargo, no se dio a conocer que volvieran a cruzarse en persona, y siguen siendo de las mujeres rivales más observadas de los medios de comunicación. Tras los dichos de Soledad Aquino, ninguna de las protagonistas buscó aclarar cuál es su vínculo actual, y la propia Paula Robles pareció quitarle importancia al no pronunciarse en sus redes sociales al respecto.

