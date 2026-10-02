El Chino Darín mostró la imagen más esperada: Ricardo Darín junto a su nieto Dante

La llegada del pequeño Dante, nacido el 9 de febrero en Barcelona, transformó por completo la rutina familiar del Chino Darín y Úrsula Corberó. La pareja, que consolida una historia de amor de casi 10 años, vive esta nueva etapa con absoluta entrega priorizando la crianza de su primer hijo y viendo sus primeros pasos y sonrisas. En este contexto lleno de ternura, Ricardo Darín cobra un protagonismo muy especial. El actor se desplaza constantemente para acompañar el crecimiento de su primer nieto, manifestando en reiteradas entrevistas la enorme ilusión que le genera este nuevo rol. Finalmente, la cercanía de la familia permitió registrar la foto más esperada por todos sus seguidores en las redes sociales.

Chino Darín y Úrsula Corberó con Dante

La tierna foto de Ricardo Darín con el hijo del Chino Darín

El sólido vínculo entre Ricardo Darín y el Chino Darín siempre se caracterizó por una profunda complicidad, respeto mutuo y una pasión compartida por la actuación. Sin embargo, la llegada del pequeño Dante al núcleo familiar reconfiguró por completo la dinámica entre ambos, añadiendo una nueva capa de ternura y madurez a su relación. Ver a su hijo transformarse en un padre dedicado y protector despertó en el consagrado actor una admiración renovada, consolidando un traspaso generacional que los une más que nunca en el plano afectivo. Para el Chino, contar con la contención de su padre en esta etapa de crianza representa un pilar fundamental para transitar los desafíos de la paternidad primeriza.

Rompiendo con su habitual hermetismo respecto a la vida privada, el joven decidió inmortalizar este presente tan especial y subió a sus historias de Instagram la foto más esperada por sus seguidores. La imagen captura un instante de pura conexión en el restaurante porteño Happening, donde se observa al actor de 69 años sosteniendo con extrema delicadeza a su nieto en brazos mientras este descansa plácidamente sobre su pecho. Con esta publicación, el Chino no solo exhibió el costado más tierno y hogareño del protagonista de Argentina, 1985 , sino que también celebró públicamente el nacimiento de este nuevo e inquebrantable lazo que promete marcar el futuro de la dinastía actoral más querida del país.

La tierna foto de Ricardo Darín con el hijo del Chino Darín

La vida de Ricardo Darín en España

A los 69 años, Ricardo Darín decidió reorganizar por completo su agenda laboral para priorizar sus lazos afectivos, lo que lo llevó a instalarse de manera prolongada en España . En esta nueva etapa de plenitud y madurez, el prestigioso actor argentino cuenta con la compañía incondicional de su esposa, Florencia Bas, con quien comparte una sólida historia de amor de casi cuatro décadas. Juntos transitan un día a día enfocado en el bienestar de su círculo íntimo, alternando su rutina entre un confortable departamento en Madrid y sus visitas a Barcelona, ciudad donde nació su primer nieto.

La llegada del pequeño Dante redefinió el concepto de éxito para la pareja, impulsándolos a mantener un perfil notablemente austero y alejado de los flashes mediáticos. Lejos de la agitación de los grandes rodajes, el matrimonio disfruta de placeres cotidianos sencillos como recorrer paseos gastronómicos, realizar viajes en tren y caminar de manera relajada por las calles europeas. Recientemente, durante una entrevista televisiva en el país ibérico, Darín elogió públicamente a Florencia , definiéndola como una mujer "todopoderosa" y el verdadero eje que mantiene unida a la familia. De este modo, complementando sus paseos personales con compromisos artísticos selectos, Ricardo y Florencia consolidan en tierras españolas un refugio de paz que les permite disfrutar a pleno de su faceta como abuelos primerizos.

La vida de Ricardo Darín en España

El Chino Darín mostró la imagen más esperada de Ricardo Darín junto a su nieto Dante, y con esto selló este feliz presente familiar en España. Este entrañable retrato no solo conmovió a sus seguidores, sino que consolida un nuevo e inquebrantable lazo en la dinastía más querida del cine.

A.E