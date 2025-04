Los nuevos videos que complican a Morena Rial

En las últimas horas, Morena Rial se convirtió nuevamente en el foco de la controversia tras la difusión de nuevos videos suyos en "LAM". La hija del periodista Jorge Rial, previamente utilizó su cuenta de Instagram, este miércoles 16 de abril, para lanzar un fuerte descargo contra el cronista del programa, Rodrigo Bar, a quien acusó de haberla agredido.

"Lamentablemente hoy sufrí agresiones en un contexto de violencia de género por parte de un panelista de "LAM". Ya está informado Alejandro Cipolla, quien va a comunicar las medidas a tomar", escribió Morena Rial en sus redes.

El descargo de Morena Rial en Instagram

Morena Rial "agredida" por el cronista de LAM: el video

En el programa de las angelitas y los suricatos, Morena Rial protagonizó una nota en donde se lo puede ver al reportero, Rodrigo, hacerle varias preguntas en lo que respecta a su situación judicial, las cuales quedaron sin respuesta a causa de la negativa de la influencer de expresarse. "No me rompás los hue*** a mí flaco ¿Qué parte no entendés que no quiero hablar con vos?", soltó la hija del ex conductor de Intrusos como forma de evadir la pregunta.

Sin embargo, el video emitido no mostraría, según el conductor y los miembros del programa, imágenes que respalden la acusación de violencia de Morena. Ya que, al menos las escenas que salieron al aire, no evidenciarían agresiones por parte de Rodrigo Bar.

En paralelo, durante la misma emisión de LAM, el panelista Pepe Ochoa reveló que varios abogados se comunicaron con él debido a que Morena Rial tendría la intención de presentar una posible denuncia contra Rodrigo Bar.

“Un abogado me llamo por teléfono, me están hablando porque quieren denunciar a Rodrigo. (Él) hace su laburo con honestidad, tranquilidad y respeto, pero vos Morena no entendés nada de la vida”, lanzó filoso el suricato. “Y Cipolla que se suma a joderle la vida a Rodri que es un laburante ¡Vayan a laburar manga de vagos!”, soltó furioso Ochoa.

Los nuevos videos de Morena Rial que salieron a la luz este miércoles, y las acusaciones cruzadas de Pepe Ochoa, plantean un nuevo capítulo en la historia mediática de Morena Rial, que vuelve a estar bajo la lupa pública. A su causa por el robo a la casa en Villa Adelina, ahora se sumaría una conflictiva relación con la prensa.

