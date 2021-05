Oprah Winfrey: violada de niña y madre a los 14 años como consecuencia de los abusos 

En la serie documental The Mee You Can’t See, emitida en Apple TV+, la presentadora estadounidense Oprah Winfrey dio su testimonio. “A los 9, 10, a los 11 y a los 12 años, mi primo de 19 años me violó" confesó y agregó “No sabía lo que era una violación. Ciertamente no estaba al tanto de la palabra. No tenía idea de qué era el sexo, no tenía idea de dónde venían los bebés, ni siquiera sabía lo que me estaba pasando. Y guardé ese secreto".

La entrevistadora norteamericana cuenta que también sufrió violaciones por parte de su tio y por otros miembros de la familia, hasta que tuvo 14 años y quedo embarazada. Desde ese momento se mudó con su padre. Según explica, el niño que nació de esos abusos murió cuando tenía tan sólo dos semanas. "Es algo que acepté. Una niña no está segura en un mundo de hombres", agregó.

La noticia, desvelada hace años por la propia Winfrey, llega después de que la cantante Lady Gaga confesara que fue violada cuando tenía 19 años por un productor musical. La artista no dio detalles sobre el nombre de su agresor, pero sí que reconoció que aquel acto le generó grandes traumas psicológicos.

"No se lo conté a nadie durante más de siete años. No sabía cómo aceptarlo, no sabía cómo no culparme a mí misma. Me cambió el cuerpo y la manera de pensar. Sentí dolor, se me entumecía el cuerpo y luego me puse enferma durante semanas", dice reconociendo que "nunca" fue capaz de "lidiar con ese momento", el cual se convirtió en una fuente de estrés que se alargó durante una década.

