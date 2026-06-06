Oriana Sabatini reveló cómo es su relación con su tía, Gaby Sabatini: "Es tema de los grandes y yo no tengo nada que ver"

Desde hace varios años, la familia Sabatini atraviesa una fuerte interna que derivó en el alejamiento de Gabriela Sabatini de gran parte de su entorno. Las diferencias familiares, que se habrían profundizado tras la muerte de Beatriz Garófalo en 2021, marcaron un quiebre entre la extenista y su hermano, Osvaldo Sabatini.

Oriana Sabatini y Gabriela Sabatini

En medio de ese escenario, Oriana Sabatini fue consultada en más de una oportunidad sobre el vínculo con su tía. Sin embargo, la cantante siempre sostuvo que no forma parte del conflicto y que no tiene ningún problema personal con Gabriela. Ahora, volvió a referirse al tema y fue contundente al explicar cómo vive las constantes preguntas sobre una disputa que considera ajena.

La sincera reflexión de Oriana Sabatini sobre su relación con Gaby Sabatini

Durante una reciente entrevista con Martín Cirio, Oriana Sabatini fue consultada acerca de cuánto le molesta que le sigan preguntando por Gabriela. Lejos de esquivar el tema, respondió con total honestidad: "Me molesta, pero porque no tengo nada que decir. O sea, ¿viste cuando...? Eso, no tengo nada que decir. Ya está".

Luego, profundizó sobre el rol que ocupa dentro de la situación y dejó una frase que llamó la atención: "Yo ya soy una persona grande, pero es un tema de los más grandes. Entonces, como que yo no puedo hacer nada al respecto", expresó. Además, remarcó que no existen novedades para contar sobre el vínculo porque simplemente la situación sigue igual que hace tiempo: "No estamos hablando y punto. No es que hay un update, de repente, cada dos meses", finalizó Oriana Sabatini.

La reacción de Gabriela Sabatini al nacimiento de Gia

Meses atrás, cuando Oriana Sabatini se convirtió en madre junto a Paulo Dybala, también habló de la relación con su tía y sorprendió al revelar que no había recibido ningún mensaje de felicitación por parte de la extenista tras el nacimiento de Gia. La cantante explicó que Gabriela tampoco había mostrado interés en conocer a la bebé, una situación que volvió a dejar en evidencia la distancia que existe entre ambas partes de la familia.

Oriana Sabatini y su hija Gia

Aquel episodio se sumó a otro momento significativo: la ausencia de la extenista en el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Pese a todo, la artista insiste en mantenerse al margen y sostiene que se trata de un conflicto que corresponde resolver a quienes estuvieron involucrados desde el origen de la disputa.