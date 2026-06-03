Oriana Sabatini mostró su exigente entrenamiento a tres meses del nacimiento de su hija

Desde que se convirtió en mamá por primera vez, Oriana Sabatini retomó sus actividades con una agenda cargada. A pocos días del nacimiento de Gia, se puso al frente de un ciclo de streaming sobre casos policiales junto a Paulo Kablan y, semanas más tarde, presentó su primera novela en la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Lejos de mantenerse alejada de los compromisos laborales durante el puerperio, la influencer apostó por nuevos proyectos y continúa sumando desafíos. En las últimas horas, la influencer mostró en redes sociales su exigente rutina de entrenamiento a tres meses del nacimiento de su hija.

La exigente rutina de entrenamiento de Oriana Sabatini

A través de su cuenta personal de Instagram, Oriana Sabatini compartió un video en el que mostró cómo retomó su rutina fitness a tres meses del nacimiento de Gia. El clip, originalmente publicado por su personal trainer, la muestra realizando una exigente rutina de entrenamiento que combinó ejercicios de fuerza, trabajos cardiovasculares y actividades con aparatos enfocadas en distintas zonas musculares, en especial a sus piernas.

Rutina de entrenamiento de Oriana Sabatini | Instagram

En las imágenes propiciadas, se dejó ver sumamente concentrada y comprometida con su recuperación física, afrontando una rutina de alta intensidad diseñada para recuperar resistencia y tonificar el cuerpo. Entre ellas se destacaron: caminata sobre la cinta para entrar en calor. Luego, comenzó sumando peso a sus hombros mediante la utilización de mancuernas y realizando sentadillas rítmicas.

En otra de las secuencias, la hija de Cathy Fulop y Ova Sabatini realiza una serie de estocadas alternando las piernas, mientras mantiene las palmas de las manos juntas a la altura del pecho para favorecer el equilibrio y la estabilidad durante el ejercicio. La rutina exigió coordinación y resistencia, dos aspectos clave en este tipo de entrenamiento funcional. Tras completar esa serie, continuó con ejercicios abdominales sobre una camilla ligeramente inclinada hacia abajo. Con los pies sujetos a los apoyos del aparato, trabajó la zona media del cuerpo utilizando únicamente su propia fuerza.

Rutina de entrenamiento de Oriana Sabatini | Instagram

Los ejercicios de piernas infalibles de Oriana Sabatini

De acuerdo con las tomas que compartió Oriana Sabatini, se puede ver un especial foco en el trabajo de piernas. En un principio se la puede ver recostada con sus piernas en alto levantando peso, un ejercicio que contribuye al fortalecimiento de los muslos, los glúteos y la cadera, además de favorecer la tonificación de la parte inferior del cuerpo. Luego, pasó a la máquina que trabaja los aductores y, con movimientos rítmicos, realizó varias repeticiones para potenciar la fuerza de la zona y complementar una rutina orientada al desarrollo integral del tren inferior.

Rutina de entrenamiento de Oriana Sabatini | Instagram

En esta línea, también realizó un bloque de trabajo con peso sobre su abdomen bajo denominado por los expertos como hip thrust -elevación de cadera con peso-. Si bien no se pudo identificar con exactitud el peso adoptado, se puede observar una gran mancuerna y, recostada boca arriba, con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el piso, levantaba y bajaba la cadera para proteger la zona lumbar, aumentar el volumen y tonificar los glúteos. Por su parte, también trabajó sentada y sumó peso a sus piernas en la parte frontal de la tibia. Concentrada y con expresiones de esfuerzo, la flamante mamá llevó a cabo todos los ejercicios propuestos por su coach.

Así, a tres meses de haberse convertido en mamá por primera vez, Oriana Sabatini retomó su rutina de entrenamiento. Con disciplina, constancia y una marcada concentración en cada ejercicio, la influencer mostró parte de su regreso al gimnasio, donde trabaja en la tonificación y el fortalecimiento de su cuerpo a través de una serie de ejercicios adaptados a sus objetivos personales y a esta nueva etapa de su vida.