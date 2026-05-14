Oriana Sabatini y Paulo Dybala imponen la lámpara industrial que es tendencia en livings minimalistas. La propuesta integra un detalle de diseño que aporta modernidad y se convierte en un punto de referencia dentro de su hogar. La elección se suma a un estilo que privilegia la simpleza y la funcionalidad. En este entorno, cada elemento se organiza para reforzar una estética clara y coherente, consolidando un ambiente donde destaca el interiorismo contemporáneo.

La lámpara industrial de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que es tendencia en livings minimalistas

Oriana Sabatini y Paulo Dybala incorporan al diseño de su hogar una lámpara de estilo industrial que marca tendencia en los livings minimalistas. La propuesta se integra en un ambiente con detalles simples y tonos neutros, donde cada elemento refuerza una estética contemporánea. La elección de esta pieza se suma a un conjunto de decisiones que buscan equilibrio entre comodidad y estilo.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

En las últimas horas, el reconocido futbolista compartió una serie de imágenes en su casa de Roma donde se pudieron ver nuevos detalles de decoración. Una de las últimas adquisiciones fue una lámpara de diseño industrial, con estructura metálica arqueada y pantalla suspendida. Este recurso aporta carácter y modernidad al ambiente, integrándose de manera natural al espacio. La elección de este modelo permite iluminar de forma uniforme y, al mismo tiempo, funciona como elemento decorativo central.

Este diseño se consolidó como un recurso recurrente en livings minimalistas, donde la funcionalidad se combina con la estética integral de la casa. Su presencia refuerza la idea de un espacio pensado para la comodidad, pero también para transmitir una identidad visual clara. En el caso de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, esta pieza se convierte en protagonista y resume la visión de un estilo que privilegia la simplicidad.

La casa de Paulo Dybala y Oriana Sabatini

El ambiente se completa con un sofá de gran tamaño en forma de L en tonos beige, que aporta calidez, acompañado por una mesa ratona redonda de diseño liviano. La disposición del mobiliario favorece la circulación y genera un espacio abierto, ideal para reuniones y momentos de descanso. Las cortinas de caída amplia y la iluminación cálida terminan de definir un entorno acogedor, donde cada detalle responde a una estética minimalista.

La propuesta en el living de Oriana Sabatini y Paulo Dybala se inscribe en una tendencia en alza que privilegia la funcionalidad y la simpleza, con piezas protagonistas que marcan estilo sin necesidad de sobrecargar el espacio. La lámpara industrial, como elemento distintivo y protagonista, se convierte en el punto focal que refleja actualidad y diseño.

El living de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que refleja las tendencias del interiorismo 2026

Más allá de la lámpara industrial, el living de Oriana Sabatini y Paulo Dybala se suma a la tendencia que domina el 2026 con espacios abiertos, sin escaleras interiores y con una distribución que privilegia la comodidad. La pareja apostó por un diseño que integra amplitud y practicidad, reforzando la idea de ambientes pensados para la vida cotidiana.

La casa de Paulo Dybala y Oriana Sabatini

Uno de los detalles más destacados de la propiedad de la actriz y el futbolista fue la eliminación de las escaleras tradicionales en el área principal. Esta elección responde a una búsqueda de mayor funcionalidad, permitiendo aprovechar mejor la superficie y generar una conexión más fluida entre los distintos sectores de la casa. En este entorno, el ambiente se presenta como un espacio central, donde la circulación es libre y el mobiliario se organiza de manera estratégica.

El estilo elegido combina elementos minimalistas con detalles modernos. Los tonos neutros predominan en paredes y muebles, mientras que las piezas de diseño aportan personalidad sin romper la estética general. La mesa ratona redonda y el sofá seccional se convierten en aliados de la practicidad, ofreciendo versatilidad y confort en un mismo entorno.

La casa de Paulo Dybala y Oriana Sabatini

Cada detalle responde a una propuesta que privilegia la simpleza y la funcionalidad, sin perder de vista el interiorismo como protagonista principal. Como resultado, Oriana Sabatini y Paulo Dybala tienen un living que se adapta a las tendencias internacionales y que refleja una integración de diseño, comodidad y personalidad en un mismo espacio. La combinación de amplitud, mobiliario versátil y piezas protagonistas como la lámpara industrial consolida un estilo que marca referencia en el mundo del interiorismo.

La casa de Paulo Dybala y Oriana Sabatini

Oriana Sabatini y Paulo Dybala imponen la lámpara industrial en livings minimalistas, integrando un recurso que aporta carácter y modernidad a su hogar. La pieza se convierte en protagonista dentro de un espacio que refleja las tendencias del 2026, con ambientes abiertos, mobiliario versátil y detalles que privilegian la comodidad.

VDV