Así es la habitación de Gia, la hija de Oriana Sabatini: estilo japandi romántico que brinda calidez

Desde que nació Gia, Oriana Sabatini optó por mantener la identidad de la niña alejada de la mirada pública. Es por esta razón que, si bien comparte imágenes en sus redes sociales sobre algunos momentos referidos a su maternidad, también elige no mostrar de más y preservar la privacidad de la beba de dos meses. Sin embargo, en las últimas horas, la influencer irrumpió en su cuenta personal de Instagram y deslizó algunas imágenes de la decoración de la habitación de su hija, donde predomina el estilo japandi y romántico agregando calidez.

La habitación de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Pese a estar abocada cien por ciento a la difusión y a la venta de su primer libro, Oriana Sabatini combina su vida profesional con su maternidad. En este marco, este jueves 28 de mayo, la escritora abrió las ventanas de su casa a su comunidad digital para compartir algunas postales de la habitación de Gia. Mediante sus historias de 24 horas, se pudo observan algunos detalles de un cuarto pensado desde la deco japandi con guiños románticos cargados de armonía y calidez.

Oriana Sabatini y su hija Gia | Instagram

Siempre manteniendo la premisa de “no mostrar de más”, la esposa de Paulo Dybala fotografió uno de los rincones más destacados de la habitación: la pared principal donde colocó una extensa cajonera de madera maciza en tono marrón claro. De acuerdo con lo que se refleja en las dos imágenes, se puede observar la presencia de tonos suaves que van entre el rosa viejo, beige, verde salvia y tonos tierra.

El mueble se destaca por la combinación de texturas en la madera. El mismo no sólo cuenta con líneas rectas y bien definidas, sino que también está conformado por un lateral con ondas que aportan diseño y rompen con la estructura del modelo. Sobre él se apoyan productos de higiene y cuidados esenciales para la piel de su beba, mientras que en otro sector se ubica una réplica de su obra literaria con un sonajero de peluche, añadiendo ternura a la escena. La pared, por su parte, está empapelada con un estampado difuminado en color rosa suave que contrasta perfectamente con la cortina en un tono verde salvia de textura pesada que cuelga de la ventana.

La habitación de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala | Instagram

Oriana Sabatini apuesta por la deco que es tendencia en mamás primerizas

Según los ángulos que propicia Oriana Sabatini en estas imágenes, ningún objeto está pensado al azar. El estilo japandi en lo que respecta a la decoración de habitaciones infantiles es uno de los diseños más elegidos por las mamás primerizas. El mismo prioriza la calma, la luz natural y los materiales nobles, para crear espacios óptimos para el descanso.

Asimismo, es funcional y se adapta a las necesidades del desarrollo del niño, conformando un cuarto atemporal pensado tanto para el descanso como para el juego. En esta misma línea, la colorimetría juega un rol central ya que la presencia de colores neutros ayuda a generar una sensación simultánea de calma y amplitud, favoreciendo la imaginación sin sobre estímulos que impacten negativamente en las emociones del niño.

La habitación de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala | Instagram

Así, sin mostrar de más, pero deslizando algunas imágenes que aproximen a los usuarios a vislumbrar el diseño que eligió para la habitación de Gia, se puede ver como Oriana Sabatini apostó por un estilo japandi que pisa fuerte en las tendencias deco para los más chiquitos. A través de una estética relajada, pensada tanto para el descanso como para las jornadas de juego, la influencer eligió crear un ambiente funcional y sereno, con delicados guiños románticos, ideal para acompañar la primera infancia de la beba.