Así es el gran living de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: industrial, loft y estilo japandi

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en una de las parejas más observadas y queridas en redes sociales. Cada posteo que realizan se llena de “me gusta” y comentarios de halago hacia ambos. En esta oportunidad, el futbolista abrió las puertas de su intimidad y, mediante la creación de un dump, mostró en detalle cómo es el gran living de su casa en Italia, donde se destaca el estilo japandi industrial loft.

El imponente living de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Este lunes, Paulo Dybala sorprendió en su cuenta personal de Instagram con la publicación de una serie de fotografías íntimas que rápidamente generaron la reacción de sus más de 55,8 millones de seguidores. Entre ellas se destacaron dos postales; la primera en la que el delantero se mostró junto a su hija Gia; la segunda, una panorámica en la que estaba Oriana Sabatini descansando plácidamente sobre el gran sillón. Ambas en un mismo escenario: el living de su hogar en Italia.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini | Instagram

Lejos de la impronta ultra minimalista que caracteriza a las tendencias de diseño contemporáneas, el joven matrimonio se animó a innovar fusionando dos estilos tan opuestos como complementarios entre sí: el japandi -que prioriza los materiales naturales y la presencia de madera en sus diseños predominando los colores cálidos- y el industrial loft.

El techo está compuesto por una base rústica de hormigón contiene lámparas que iluminan todo el ambiente con luces cálidas y colocadas sobre una estructura metálica en color oscuro. Asimismo, este espacio está creado con líneas limpias y una paleta neutra dominada por blancos, beige, madera clara y negro. Por su parte, las paredes de madera aportan el toque japandi destacándose lo simple, lo cálido y la sensación de calma. En paralelo, la estructura de hierro negro con vidrio en uno de los laterales principales forma parte de una de las aberturas que conecta con otro ambiente e introduce el carácter industrial tipo loft.

Paulo Dybala y su hija Gia | Instagram

Los muebles que aportan identidad al living de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Gracias a que Paulo Dybala compartió estas instantáneas donde se ven “Abrazos al corazón”, se puede apreciar en detalle los muebles estratégicamente distribuidos. En la foto en la que aparece abrazando con ternura a su hija Gia, como telón de fondo se observa una estructura de madera petiribi en tono claro, diseñada en forma de box y en las cuales colocaron algunos adornos con diseño de autor. Todo bajo una misma lógica: revestir el living sin sobrecargarlo.

Por su parte, en la toma en la que se observa la presencia de Oriana Sabatini, se ve un despliegue minimalista en línea con la estética propuesta. Para ello colocó un amplio sillón de líneas rectas en color blanco con apoyapiés incluidos y una serie de almohadones con fundas de diversos estampados que aportaron textura y sobriedad.

En el centro, dos mesas ratonas circulares y superpuestas entre sí en tonos oscuros con tres libros apoyados sobre una de ellas. A un costado, dos sillas de madera de diseño simple, con tapizado en línea a la paleta cromática, dejando mucho aire visual, algo muy característico del japandi. Para unir estos elementos típicos en una sala de estar colocó una alfombra XXXL beige que sirvió para integrar todo el mobiliario descripto. Otro de los puntos focales que más llamó la atención fue la disposición de las luces cálidas colocadas en la pared donde colgó la mega televisión y los apliques led suaves que generan una atmósfera íntima e ideal para pasar momentos de ocio y relax en familia.

Living de Oriana Sabatini y Paulo Dybala | Instagram

En medio de lo que parecía ser una simple publicación mostrando los momentos más dulces con Oriana Sabatini y su hija Gia, Paulo Dybala sorprendió con la decoración que pensó para su casa en Italia. La misma se destaca por un estilo moderno y elegante donde funcionaron lo japandi y lo industrial loft, que se traduce en la creación de un diseño sofisticado. Este ambiente refleja una estética cuidada, con tonos neutros, iluminación cálida y detalles que aportan armonía sin resignar lujo.