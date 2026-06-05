El look de entrecasa de Juliana Awada que las mujeres más elegantes llevarán en invierno

Juliana Awada se destaca en el mundo de la moda por su confianza y estilo impecable. Con una tendencia minimalista, la colección de la exprimera dama brilla con prendas que no sean excesivamente ajustadas, enfoque clásico y sencillo que refleja su elegancia natural. En esta ocasión la diseñadora publicó en sus redes sociales un conjunto de entrecasa que combina comodidad y estilo para esta temporada de bajas temperaturas.

Juliana Awada deslumbró con un conjunto en tonos crudos que refleja sencillez y sofisticación

Juliana Awada compartió en sus redes sociales una serie de imágenes donde apareció luciendo un conjunto en tonos crudos, ideal para un look de entrecasa que combina comodidad y estilo. En las imágenes, se observó que la empresaria lleva puesto un sweater de lanilla de mangas largas con cuello redondo, que aporta calidez y un aire relajado. La prenda, en un tono natural y sobrio, refleja la tendencia de vestir con colores neutros, muy en boga en la moda de esta temporada de otoño-invierno.

Look de entrecasa en tonos crudos de Juliana Awada//Instagram

Su elección por el estilo "casual chic" se apreció en la sencillez del conjunto, pero también en la elegancia que transmitió la combinación de prendas básicas. La ex primera dama demostró que no hace falta complicar el vestuario para lucir bien, sino que la clave está en los detalles y en la elección de tonos que se complementan entre sí. El posteo de Instagram generó comentarios positivos, con seguidores que destacaron su naturalidad y buen gusto.

Además, en la publicación se puede ver un reloj en su muñeca, un accesorio que aporta un toque de sofisticación sin perder la sencillez del conjunto. La elección del reloj, en un estilo clásico y discreto, reflejó su gusto por los accesorios elegantes y funcionales, perfectos para un día de descanso o una salida informal.

Look de entrecasa en tonos crudos de Juliana Awada //Instagram

Pantuflas peludas: el toque de confort y calidez en el outfit de Juliana Awada

Uno de los detalles que más llamó la atención en la publicación de Juliana Awada fue el calzado: unas pantuflas oveja que parecen sacadas de un refugio acogedor. La ex primera dama optó por estas pantuflas de pelo corto en un tono similar al del conjunto, creando una armonía visual y aportando un aire de relax total.

Las pantuflas peludas, además de ser un símbolo de confort y calidez, se han convertido en un ícono dentro de las tendencias de moda casual. En esta ocasión, Juliana combinó su look con estas pantuflas que parecen hechas para estar en casa, pero que también pueden lucirse en espacios informales y familiares. La elección de calzado cómodo y peludo refleja una tendencia que apuesta por el bienestar sin sacrificar el estilo.

Las pantuflas de oveja de pelo corto de Juliaa Awada//Instagram

El toque final de su imagen fue el cabello suelto, reforzando la idea de un look desenfadado y cómodo. La sencillez en su peinado y el uso de maquillaje discreto, hacen que su apariencia transmita una sensación de naturalidad y autenticidad. La imagen de Juliana Awada en esta faceta casual fue ampliamente compartida y comentada en redes sociales, donde sus seguidores la elogiaron por su estilo relajado pero elegante.