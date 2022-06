Oriana Sabatini y Paulo Dybala, irreconocibles con sus nuevos looks

Oriana Sabatini y Paulo Dybala son una de las parejitas más buscadas del momento. La cantante y el futbolista siempre sorprenden en sus redes sociales y en esta oportunidad no pasaron por alto gracias a sus extravagantes looks.

El futbolista y la hija de Catherine Fulop compartieron a través de las redes sociales una serie de fotos del look que lucieron para una fiesta en Miami. En las imágenes se los vio muy chic en unos atuendos muy llamativos.



Ella lució un 'catsuit' negro de encaje con guantes, mientras que el vistió un traje color verde esmeralda sin camisa. Ambos coronaron sus estilos con lentes de sol muy modernos.

El consejo de Oriana Sabatini a Tini Stoessel sobre su relación con Rodrigo De Paul

Oriana Sabatini hace años ya que convive con Paulo Dybala, por eso pareciera ser una gran experimentada en cómo es mantener una relación con una estrella del fútbol. Sobre eso precisamente fue consultada por Tatiana Schapiro en Teleshow.



"¿Algún consejo para darle a Tini si se suma a este universo?", le preguntó la periodista. Y Oriana Sabatini respondió: "Que se tome las cosas con mucha calma y que no lea Internet, que no lea las redes. No sé cómo será la relación de Tini con Rodrigo (De Paul), si están o no, tampoco me voy a meter en eso, pero sí a cualquier persona que esté con una persona tan expuesta como un futbolista le diría que no lea las redes porque son la muerte. La muerte. Más para las mujeres que están con futbolistas".