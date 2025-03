Emily Ceco rompió el silencio y expresó sus emociones tras la detención de su exmarido, Santiago Martínez, a quien acusó por violencia de género. La exparticipante de Love is Blind Argentina (Netflix) se mostró aliviada y esperanzada en una entrevista con Georgina Barbarossa en A la Barbarossa.

Emily y Santiago se conocieron en Love is Blind Argentina, el reality de Netflix conducido por Wanda Nara y Darío Barassi, y fueron una de las parejas que decidieron casarse. Sin embargo, tras varios meses de relación, una situación de violencia de género provocó su separación. La periodista no dudó en denunciar los hechos tanto en los tribunales como en los medios, lo que llevó a la Justicia a actuar rápidamente.

La palabra de Emily Ceco tras la detención de Santiago Martínez

“Estoy mucho más tranquila. A la mañana, cuando me llamó el doctor Castillo, me largué a llorar. Venía acumulando muchas cosas, la venía pasando mal”, confesó Emily durante la comunicación telefónica. Y agregó: “Sentía que estaba costando que se haga justicia. Al enterarme que hoy él está detenido, exploté y me largué a llorar mucho. Sentí tranquilidad”.

“Yo sabía que ayer iban a hacer pericias en el departamento, no esperaba que sea un allanamiento para ser detenido”, relató Ceco, con la voz quebrada. Además, compartió el impacto emocional que ha tenido este proceso en su vida: “La verdad, yo venía muy angustiada. Estoy yendo de un lugar a otro, declarando, dando mi teléfono para que lo periten. No tengo mi vida como antes. No puedo salir a la calle sola, tranquila. Estoy siempre acompañada por alguien”.

La exparticipante de Love is Blind también reflexionó sobre el miedo que sentía, mientras que Santiago continuaba con su vida normal: “Saber que él estaba teniendo una vida normal, tranquila, que seguía en su casa, eso me angustiaba un poco”. Sin embargo, la detención de Martínez le generó paz: “El miedo va a seguir estando, pero saber que está detenido da un poquito de tranquilidad y de seguridad a la hora de salir a la calle. Yo realmente tenía miedo porque no sabía qué podía hacer él”.

La periodista también reconoció que las noticias sobre femicidios la afectaban profundamente: “Al ver las noticias de las denuncias de chicas que perdieron la vida en manos de sus agresores, me hacía mal. Pensaba que yo podía ser una”.

Con la detención de Santiago Martínez, Emily Ceco encontró la paz y espera que la Justicia actúe con firmeza y que su caso sirva para visibilizar la importancia de denunciar la violencia de género. “Que hoy él esté detenido me da un poco de paz, de tranquilidad, de seguridad porque es muy difícil vivir, seguir con tu vida, con miedo”, concluyó.