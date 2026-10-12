Las palabras de Franco Yan sobre Gustavo Yankelevich que hoy cobran sentido: “Él es mi seguridad”

Este trasfondo cobra una enorme relevancia tras la fuerte revelación de su hermano Valentín Yan en Infobae, donde contó públicamente que tanto él como Franco Yan sufrieron episodios de violencia física y psicológica por parte de su padre, Darío Giordano, tras la dolorosa partida de Romina Yan. Puertas adentro se vivía una realidad muy compleja, pero el amor incondicional y la presencia constante de su abuelo, Gustavo Yankevich, lograron marcar la diferencia para protegerlos y sostenerlos en los momentos más difíciles. Si bien en aquel momento nadie sabía nada, sus declaraciones escondían un profundo significado que sólo ellos conocían y que hoy permite leer entre líneas una historia de resiliencia familiar.
Franco Yan y Gustvo Yankelevich: Un vínculo que trasciende la pantalla y la adversidad
Durante la entrevista realizada por Héctor Maugeri en +CARAS, Franco Yan se refirió a su abuelo, Gustavo Yankelevich, con una admiración genuina y un respeto profundo. Lejos de las formalidades habituales de la televisión, habló desde la cercanía absoluta, reflejando una complicidad construida a base de años de escucha, contención y refugio compartido.
Aquel sostén que se gestaba en la más estricta intimidad respondía a una necesidad vital de protección frente a un entorno familiar tormentoso. Las palabras del músico fluían con una naturalidad llamativa, evidenciando que detrás de las cámaras existía un lazo indestructible que se fortalecía con cada gesto cotidiano de cuidado mutuo.
“Él es mi seguridad”: la frase de Franco Yan que hoy revela todo
Al profundizar sobre el rol de Gustavo Yankelevich en su vida diaria, Franco Yan eligió una definición contundente que hoy resulta especialmente reveladora y profunda. "Mi abuelo es mi referente total, es mi guía", expresó con total soltura frente a las cámaras de +CARAS.
El joven redobló la apuesta al revelar la frase exacta que resume la esencia de su relación: "Él nos acompaña mucho todo el tiempo. Es en quien yo puedo confiar, es mi seguridad, siempre le digo eso". Esa declaración, dicha con una tranquilidad pasmosa, reflejaba el refugio emocional y el escudo protector que literalmente les devolvió la paz y la contención en medio de la tormenta.
Para cerrar el concepto, el actor destacó la autenticidad de su abuelo, alejándolo por completo de su faceta pública y del éxito profesional para rescatar su costado más humano, cálido y familiar. "Es un ser puro y maravilloso, que así como lo ves, es", remarcó con convicción.
Hoy, repasar aquellas palabras a la luz de las recientes confesiones permite entender con absoluta claridad que detrás de cada abrazo y de cada consejo existía un pilar fundamental. Gustavo Yankelevich no fue solo un abuelo presente, sino el faro que iluminó el camino de sus nietos cuando la vida y la realidad familiar se presentaron más oscuras.