Gustavo Yankelevich cumplió 76 años con el recuerdo de Mila y Romina como eje principal y el amor de decenas de famosos

Este domingo 7 de diciembre, Gustavo Yankelevich sorprendió a todos sus seguidores de su cuenta personal de Instagram al realizar un emotivo posteo con el fin de celebrar sus 76 años. Como era de esperarse, el productor hizo referencia a su hija Romina Yan y a su nieta Mila, ambas fallecidas, quienes se convirtieron en sus ejes principales. Asimismo, recibió el cariño y el apoyo de decenas de personalidades del ambiente artístico, quienes llenaron de mensajes su caja de comentarios.

Gustavo Yankelevich, una fecha súper especial y cargada de significados

Para la familia Yankelevich, las muertes de Romina Yan -a causa de una afección cardíaca- y la de Mila -producto de un accidente náutico en Estados Unidos- marcaron un antes y un después para ellos. Sobre todo, para Gustavo Yankelevich y Cris Morena quienes atraviesan la vida marcados por la tragedia que los llevaron a reconvertirse una y otra vez. Sin embargo, cada vez que se acerca una fecha especial en sus vidas, es inevitable recordarlas y hacer mención a ellas.

Gustavo Yankelevich | Instagram

Tal es así que el célebre productor de teatro y televisión celebró sus 76 años con un emotivo mensaje que desplegó en su cuenta personal de Instagram cargado de significados y recuerdos: "Hoy cumplo 76 años! Rodeado de los quiero, acompañado por muchos que me quieren y que me hicieron llegar muy lindos mensajes. ¡¡Gracias!!!". En este marco, agregó junto a una selfie mirando al horizonte rodeado de la naturaleza: "Mi corazón hoy y todos los días está con Romina y con Mila".

El amor de los famosos a Gustavo Yankelevich

De inmediato, la publicación de Gustavo Yankelevich se llenó de todo tipo de reacciones que se dividieron entre lo que les dejaron su like y los que optaron por brindarles unas palabras de afecto. Entre ellos, uno de los nombres que resonaron fueron los de Nicolás Vázquez quien lanzó: "Mereces todo ese amor Gus. Te quiero y admiro con todo mi corazón". Por su parte, integrantes del elenco de Chiquititas y Rincón de Luz también se hicieron presentes. Marcela Kloosterboer expresó: “¡Feliz cumpleaños Gustavo! Siempre los mejores recuerdos”, mientras que Agustina Cherri dijo con contundencia: “¡Feliz cumple! Te quiero”.

Gustavo Yankelevich y Romina Yan | Instagram

Jey Mammón sumó: “Uno de los tipos más hermosos que habita esta tierra contados con los dedos de una mano, te adoro con el alma querido hermano que me regaló la vida”; el cantante Diego Torres fue una de las personalidades internacionales que se hizo eco de la imagen: “¡Feliz cumpleaños Gustavo querido! ¡Lo mejor para vos siempre! Abrazo”; y hasta la propia Eugenia “China” Suárez comentó: “¡Te quiero mucho, Gus! ¡Feliz cumpleaños! Celebro que estés rodeado de tanto amor siempre. Muchos besos”.

Entre las figuras destacadas que se sumaron a la ola de saludos estuvieron: Verónica Lozano, Patricia Viggiano, Daniela “La Chepi”, Cachete Sierra, Facundo Arana, Anamá Ferreira, Lourdes Fernández -cantante de Bandana-, Leandro “Chino” Leunis, Gabriel Corrado, Nancy Pasos, Rodrigo Lussich, Gerónimo Rauch, Barbie Simons, Momi Giardina, Mercedes Scápola, Pilar Smith, Roberto Moldavsky, Georgina Barbarossa y Oscar Mediavilla, entre otros.

Este amplio abanico de personalidades del ambiente muestra que no sólo el empresario televisivo es reconocido por su trayectoria y su trabajo en los sets de grabación y en los pasillos de los teatros, sino que, además, muestra que su imagen traspasó diversas aristas del mundo artístico y mediático.

Gustavo Yankelevich y Rosella Della Giovampaola | Instagram

Aunque el perfil de Gustavo Yankelevich estuvo cargado de buenos deseos, el posteo más significativo fue el de su compañera de vida, Rosella Della Giovampaola: "Feliz cumple amore… te amo". Además, sumó una publicación de ambos en su feed, a la que el homenajeado respondió: "Amore Mío qué fácil es la vida contigo! Te Amo". Aunque este festejo lleva consigo un sabor amargo por el reciente fallecimiento de la pequeña Mila de siete años, el amor de su familia y de sus allegados hace que encuentre una red de contención donde refugiarse y celebrar la vida con todos sus matices.

NB