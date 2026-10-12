El desgarrador relato de Gustavo Yankelevich sobre sus nietos: “Franco me dijo que su papá lo desmayó a golpes”

El desgarrador testimonio de Gustavo Yankelevich expone una realidad compleja y dolorosa que afectó directamente a su núcleo íntimo durante varios años. Lejos de esquivar los interrogantes, el productor detalló cómo comenzó a gestarse esta situación y reconoció el rol fundamental que cumplió Cris Morena en el descubrimiento inicial de los maltratos, abriendo la puerta a una profunda reflexión sobre los vínculos familiares y la protección de los más jóvenes.

Gustavo Yankelevich dio detalles de lo que vivió Franco Yan

Gustavo Yankelevich: Una advertencia familiar que encendió las alarmas

Gustavo Yankelevich detalló cómo comenzó a gestarse esta compleja situación y reconoció el rol fundamental que cumplió Cris Morena en el descubrimiento inicial del conflicto familiar. "La primera que notó esto fue Cris", expresó el productor al aire de Intrusos, señalando que su expareja fue quien advirtió que algo extraño ocurría y le pidió que prestara especial atención a los chicos: "Está pasando algo raro, prestale atención a los chicos".

En un principio, Yankelevich confesó que pensó que se trataba de una situación pasajera y propia de la dinámica familiar, pero la intensidad de los hechos escaló de manera abrupta con el paso del tiempo hasta volverse completamente insostenible, especialmente cuando sus nietos comenzaron a manifestarle de manera directa su desesperado deseo de mudarse con él para alejarse del hogar paterno.

La tajante negativa de Darío Giordano y la reacción de los chicos

Los almuerzos semanales que Gustavo Yankelevich compartía con Franco solían ser momentos de complicidad y alegría donde el menor cantaba y cambiaba la letra de los temas musicales en el auto. Sin embargo, detrás de esa fachada de aparente normalidad, el chico ya sufría en silencio una presión constante. Cuando Franco le pidió por primera vez ir a vivir con él —“Abuelo, quiero ir a vivir con vos”—, el productor intentó mediar de forma pacífica y conversó directamente con el padre para tantear la posibilidad de una breve visita de una semana.

Valentín Yan junto a su abuelo

La respuesta de Darío Giordano fue terminante y encendió todas las alertas definitivas en la familia: “De ninguna manera, yo soy el dueño, hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera”. Aquella frase lapidaria marcó un punto de inflexión absoluto. Poco después, el comportamiento del niño cambió de manera rotunda; el silencio reemplazó por completo a las risas y las charlas habituales durante los traslados en auto, reflejando el miedo constante que vivía.

Gustavo Yankelevich con Franco Yan

El momento más estremecedor de la entrevista llegó cuando Yankelevich recordó la revelación que le hizo su nieto al no soportar más el peso de la situación. Al notar el hermetismo y la tristeza profunda del menor durante las salidas, el productor le exigió una explicación debido a su edad y a la gravedad del distanciamiento repentino que se había instalado entre ambos: "Fran, yo soy una persona grande, acá algo pasa, me tenés que hablar, o sea, no puede ser que de golpe dejaste de hablar conmigo, me tenés que contar qué pasa".

Fue allí cuando el adolescente quebró el silencio y pronunció las palabras que hoy conmueven profundamente al medio: “Abuelo, lo que pasa es que, si vos hablás con papá y yo te cuento esto, me va a matar. Cuando papá se enteró que yo te pedí a vos una semana a tu casa, me cagó a trompadas, me desmayó a golpes”. Visiblemente conmovido y atravesado por la sensibilidad del recuerdo, Gustavo Yankelevich compartió este desgarrador testimonio que desnuda por completo el calvario que debieron atravesar los jóvenes en silencio.