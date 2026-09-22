Franco Yan reveló cómo es trabajar con su abuela, Cris Morena: “El trato es igual que con todos”

Las grandes ficciones siempre despiertan enormes expectativas en los espectadores, especialmente cuando se cruzan nuevas promesas de la escena artística con los legados más queridos de la televisión. Durante su paso reciente por el ciclo de streaming "Valet Parking", Franco Yan compartió detalles íntimos de su actualidad profesional y se refirió sin filtros a cómo vive la experiencia de compartir grabaciones junto a su abuela, la reconocida productora Cris Morena. Lejos de los mitos sobre favoritismos, el hijo mayor de Romina Yan mantiene una postura simple y directa sobre su trabajo.

Franco Yan, protagonista de Margarita, habló de su relación con su abuela, Cris Morena

Franco Yan: Un llamado inesperado desde España que cambió sus planes

Mientras se encontraba en Europa completando compromisos laborales y audicionando para diversos musicales, Franco Yan recibió una propuesta sorpresiva que desvió su rumbo hacia la nueva tira creada por su abuela. "Yo estaba en España, estaba terminando de hacer un musical, justo había terminado de hacer eso y estaba audicionando para otros musicales, y en el medio me llaman", recordó sobre el primer contacto.

Tras interiorizarse en los detalles del personaje de "Fach", el joven aceptó la propuesta con entusiasmo y se sumó rápidamente a las grabaciones, encontrando en esta ficción una oportunidad ideal para desarrollar su talento frente a las cámaras.

Una de las consultas recurrentes de los seguidores apunta a conocer cómo se maneja la dinámica interna en los estudios de grabación cuando el vínculo familiar se cruza con el ámbito laboral de todos los días. "El trato es igual que con todos, cuando te tiene que marcar algo que no está bien lo hace, es igual que con todos", aseguró Franco Yan de forma tajante.

Franco Yan da vida a Fach

De esta manera, el artista dejó en claro que la exigencia y el profesionalismo están por encima de cualquier lazo de sangre, marcando un estándar de conducta riguroso dentro de un equipo de trabajo muy talentoso.

Margarita, la esperada secuela del universo creado por Cris Morena, convoca a un numeroso grupo de jóvenes talentos que brillan con canciones pegadizas, coreografías y una estética vibrante. La historia cuenta con la actuación de Mora Bianchi en el papel principal, acompañada por jóvenes figuras como Ramiro “Toti” Spangerberg, además del regreso de entrañables villanas de la historia original interpretadas por Isabel Macedo y Graciela Stefani, junto a un elenco de artistas jóvenes que aporta frescura y diversidad a la pantalla.

Franco Yan junto a su abuela, Cris Morena

El arte en la sangre se manifiesta en cada paso que da el actor, conectando de manera inevitable su presente en la pantalla con el legado inolvidable de su mamá, Romina Yan, cuyo recuerdo vive intacto en el corazón del público y de su propia familia. Entre la emoción de honrar esa historia y el esfuerzo diario por construir su propio camino, Franco Yan demuestra que la pasión por la actuación es el motor que une pasado, presente y futuro en una misma melodía.