Palito Ortega a sus 85 años: “Vivimos del trabajo todavía. Yo no tengo dólares, no tengo cuentas afuera, no tengo nada”

A los 85 años, Ramón “Palito” Ortega mantiene intacta la sencillez que lo convirtió en un emblema popular de la Argentina. Hace algunos años, en una charla íntima con La Nación, compartida junto a su compañera de toda la vida, Evangelina Salazar, el artista repasó su historia. El músico se detuvo especialmente en cómo transita su día a día, donde el eje continúa puesto en el esfuerzo cotidiano, en la creación artística y en el disfrute genuino de mantenerse activo. "Yo no soy un hombre de acumular cosas raras", resume con total naturalidad sobre su manera de entender el mundo y los bienes materiales.

Palito Ortega recordó su paso por la política y su presente musical

Palito Ortega: El paso por la gobernación de Tucumán y el valor de los equipos

Cuando la charla se adentró en su etapa como gobernador de Tucumán, un período complejo atravesado por emergencias sanitarias como el cólera y alarmantes índices de mortalidad infantil, Palito Ortega rememoró cómo afrontó los enormes desafíos de la administración estatal. Con absoluta honestidad, aclaró que su rol principal consistió en convocar a quienes realmente dominaban las distintas áreas temáticas para no improvisar. "Yo puse la cara para ganar, pero saber cómo se administra una provincia, tenés que tener la humildad de llamar a los que saben", explicó el cantautor, subrayando que la política requiere sobre todo sentido común y apertura mental.

Palito Ortega y su compañera de vida Evangelina Salazar

En la misma línea, detalló que las resoluciones adoptadas durante su gestión surgieron directamente del asesoramiento de los especialistas más destacados de la región. "El mejor economista fue el ministro de economía" y "el mejor profesional de la salud fue el ministro de salud", señaló con orgullo sobre su gabinete. "Yo no tomaba por mi conocimiento las decisiones, tomaba por el conocimiento de los profesionales", remarcó con total humildad. Gracias a ese enfoque pragmático, la administración logró reducir las cifras críticas de mortalidad infantil en un contexto sumamente adverso. Al respecto, Ortega valoró de manera muy especial el reencuentro constante con los vecinos cada vez que regresa al norte argentino: "Lo cierto es que los que estuvieron en el escenario de los hechos te reciben con los brazos siempre abiertos y saben realmente cuál fue tu conducta, qué hiciste en la vida".

Palito Ortega y la música como motor cotidiano

Luego la charla derivó hacia el presente del artista quien demuestra con hechos que su vínculo con los escenarios sigue tan firme como en sus mejores épocas doradas. A esta altura de su vida, subirse a cantar, ensayar y componer responde a una necesidad vital, al placer puro de la creación y al contacto cercano con la gente que lo acompaña de manera incondicional desde hace décadas.

Palito Ortega y su pasión por la música

Fiel a su historia de esfuerzo personal y su honesta conducta a lo largo de los años, Palito Ortega aseguró: "Pueden hablar y decir, lo cierto es que los que estuvieron en los escenarios de los hechos saben cuál fue tu conducta". Y agregó: "Yo sigo cantando. Sigo cantando porque me gusta y además porque tengo una estructura, tengo un estudio de grabación, tengo que grabar", confesó reflejando que hoy la música es su pasión y su trabajo. Y remató: "Yo no tengo tengo dólares afuera, no tengo cuenta en libras, vivimos del trabajo todavía".