Palito Ortega y Evangelina Salazar abrieron las puertas de su casa y homenajearon a sus amigos: "Hermosa noche”

Palito Ortega y Evangelina Salazar fueron protagonistas de un encuentro que reunió a reconocidas figuras vinculadas al espectáculo y el periodismo. En un clima relajado y alejado de la agenda habitual de cada uno, el matrimonio compartió una velada que dejó una postal poco frecuente y despertó interés por los vínculos que mantienen desde hace años con sus invitados. La reunión permitió ver a varios nombres conocidos compartiendo una misma mesa en un ámbito privado, donde los momentos cotidianos ocuparon el centro de la escena.

Amigos y asado: Palito Ortega y Evangelina Salazar prepararon una reunión especial para sus amigos

Palito Ortega y Evangelina Salazar volvieron a convertirse en anfitriones de una velada que reunió a algunas figuras conocidas del espectáculo argentino. El encuentro trascendió en las últimas horas luego de que José Luis Rodríguez, más conocido como el Puma Rodríguez, compartiera una imagen de la cena que tuvo lugar en el hogar del matrimonio, donde se vivió una noche distendida entre conversaciones, recuerdos y buena comida.

Palito Ortega, Evangelina Salazar, Guillermo Andino, Carlos Federico Ruckauf y Alfredo Leuco

En su cuenta de Instagram, el cantante se mostró junto a la pareja, Guillermo Andino, Carlos Ruckauf y Alfredo Leuco. Todos posaron alrededor de una mesa en un ambiente relajado, reflejando el clima de cercanía que caracterizó la reunión. Además de compartir el retrato grupal, el cantante venezolano destacó el cálido recibimiento por parte de los dueños de casa.

Según relató el Puma Rodríguez, Palito Ortega fue el encargado de preparar el asado que protagonizó la cena, mientras que Evangelina Salazar acompañó la organización del encuentro. La imagen difundida permitió ver también algunos de los detalles del menú que disfrutó el grupo, entre ellos una torta con merengue y una selección de masas de chocolate que completaron la sobremesa.

Palito Ortega y Evangelina Salazar

La fotografía permitió conocer parte de la intimidad de la reunión. Los invitados aparecieron alrededor de la mesa en una escena que reflejó un encuentro marcado por la cercanía y el intercambio de anécdotas. Sin grandes formalidades, la velada transcurrió entre charlas. Cada uno de los asistentes encontró un espacio para reencontrarse con viejos conocidos y disfrutar de la velada.

Palito Ortega y Evangelina Salazar vivieron una noche llena de amistad y complicidad

Más allá de la propuesta gastronómica, la reunión en casa de Palito Ortega y Evangelina Salazar tuvo como principal eje el vínculo entre sus participantes. Cada uno de los invitados cuenta con una extensa trayectoria en su ámbito, lo que convirtió al encuentro en una oportunidad para compartir experiencias y ponerse al día sobre distintos aspectos de sus carreras y actividades. La diversidad de perfiles presentes aportó distintos temas de conversación que acompañaron la cena y la posterior sobremesa.

El Puma Rodríguez

La presencia de Guillermo Andino también despertó interés entre quienes siguen su actualidad profesional. El periodista mantiene una agenda activa vinculada a diferentes proyectos y continúa participando de propuestas televisivas. Cabe destacar que actualmente se encuentra participando en Es mi sueño (El Trece), donde busca a su pareja de canto para ganar el concurso. Allí, comparte escenario con El Puma Rodríguez, quien es uno de los cuatro jurados del certamen conducido por Guido Kaczka.

El posteo que realizó el cantante venezolano permitió conocer algunos detalles de la velada organizada por Palito Ortega y Evangelina Salazar. Sus seguidores rápidamente reaccionaron entre comentarios donde agradecían y celebraban la reunión. "Hermosa noche en la casa de nuestro querido Palito Ortega, un asado espectacular hecho por él mismo con su adorable esposa Evangelina y los capos de la información”, escribió el artista junto a las imágenes.

Evangelina Salazar y Palito Ortega

Palito Ortega y Evangelina Salazar compartieron una velada junto a amigos con los que mantienen una relación de años, en un encuentro que combinó una cena casera, una extensa sobremesa y largas conversaciones. La reunión permitió reunir en un mismo espacio a figuras de distintos ámbitos, como Guillermo Andino, Alfredo Leuco, El Puma Rodríguez y Carlos Federico Ruckauf, que aprovecharon la ocasión para hablar sobre su presente y compartir un momento en un entorno privado.

VDV