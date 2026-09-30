Agustina Cherri compartió una foto inédita del elenco de “Chiquititas”

Agustina Cherri consolidó una de las carreras más sólidas de la televisión argentina gracias al impulso fundacional que le brindó Chiquititas. Desde su estreno, hace ya 31 años, la producción de Cris Morena se convirtió en un fenómeno cultural sin precedentes que marcó a fuego a toda una generación de espectadores. Es por eso que, en medio de un viaje inolvidable junto a su hija Muna Pauls, la nostalgia golpeó las puertas de su memoria de una forma muy especial. Conmovida por los recuerdos de su propia infancia y los paralelismos con el crecimiento de su heredera, decidió abrir el baúl de los recuerdos y compartió una foto inédita que conmovió profundamente a todos sus seguidores.

Agustina Cherri en Chiquititas

La inédita foto que compartió Agustina Cherri para recordar a "Chiquititas"

Chiquititas representó mucho más que un simple programa de televisión; fue una verdadera escuela de vida y el semillero de talentos más importante de la pantalla local. Esta superproducción no solo batió récords de audiencia y llenó temporadas teatrales consecutivas, sino que selló un vínculo inquebrantable entre los jóvenes actores que compartían extensas jornadas de grabación y giras. Para quienes formaron parte del hogar Rincón de Luz, la tira significó el descubrimiento de su vocación artística en un entorno de contención y magia creativa que los marcó de por vida.

A pesar del paso de las décadas y de los diferentes rumbos profesionales que tomó cada uno, el elenco mantiene viva una complicidad única quefijaron en aquellos años. Los recuerdos nostálgicos, las anécdotas detrás de escena y las postales de los ensayos son un tesoro común que los protagonistas suelen compartir con frecuencia, desatando la locura de sus fanáticos. En esta oportunidad, la chispa de la nostalgia se encendió cuando Jimena Piccolo subió a sus redes una hermosa e inesperada imagen retro de los inicios del ciclo.

Al ver este invaluable retrato de la infancia compartida, Agustina Cherri no dudó en reaccionar con profunda emoción y reposteó en sus historias de Instagram la publicación original. "Miren la foto que encontré", expuso la actriz, al mismo tiempo que lucía a todo el elenco, vestidos casi con uniformes similares y tiernos, sonrientes en complicidad. La imagen capturaba la esencia pura de aquellos años dorados, reflejando la felicidad de un grupo de niños que, sin saberlo, estaban haciendo historia en la televisión.

La inédita foto que compartió Agustina Cherri para recordar a "Chiquititas"

Así está hoy el elenco de "Chiquititas"

El presente de aquellos niños que conquistaron los corazones televisivos muestra una enorme diversidad de caminos, donde la pasión artística convive con nuevos rumbos profesionales. Agustina Cherri consolidó una carrera impecable en la actuación nacional, sorprendiendo a todos al expandir sus horizontes comerciales con el lanzamiento de su propia línea de skincare y cuidado de la piel. Por su parte, Jimena Piccolo transitó una vida más alejada de la alta exposición de las telenovelas diarias. Enfocada plenamente en su rol materno, se mantiene muy activa en sus plataformas digitales como creadora de contenido y productora, compartiendo su feliz rutina familiar.

El recordado "Roña", interpretado por Santiago Stieben, supo reinventarse con absoluta resiliencia tras superar complejas crisis laborales. Hoy sigue ligado a la industria audiovisual como productor, conductor, director teatral y actor, habiendo formado parte de importantes series internacionales para Disney+. La realidad de Nadia Di Cello estuvo marcada por intensos desafíos personales y mediáticos. A pesar de eso, intentó refugiarse en el afecto de sus hijos, participando esporádicamente en proyectos teatrales independientes y manteniendo un fuerte lazo con sus seguidores internacionales. En una sintonía similar de reinvención, Daniella Mastricchio, quien enternecía a todos cantando el clásico "Corazón con agujeritos", volcó su pasión hacia la música independiente y la producción de contenidos, conectando activamente con el público nostálgico.

La nostalgia de la tira está indisolublemente ligada a sus figuras adultas, cuyo presente evoca un profundo respeto. El recuerdo de Romina Yan, quien interpretó a la inolvidable Belén Fraga, permanece intacto en el corazón del público y de su madre, Cris Morena, tras su trágica partida hace 16 años. En tanto, figuras como Gabriel Corrado continúan vigentes en el medio, combinando la actuación con la conducción televisiva y su rol como productor de contenidos de ficción.

El elenco de "Chiquititas"

El entrañable Alberto Fernández de Rosa, el tierno "Saverio", se dedicó en los últimos años a la docencia actoral y a la gestión cultural, alejándose paulatinamente de la pantalla chica. Asimismo, grandes contrafiguras como Hilda Bernard, la temible jefa del hogar, dejaron un legado imborrable en la cultura nacional hasta sus últimos días, demostrando que el elenco adulto fue el pilar fundamental sobre el cual se edificó el universo de Chiquititas.

A.E