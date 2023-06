Camila Homs rompió el silencio y habló como nunca antes sobre Tini Stoessel y en especial hizo hincapié al momento en que se burló de ella en público.

La modelo apareció en el programa de Pía Salapka y Tomás Dente, "La tarde del 9", y entre varios temas se refirió a la actual pareja de su ex, Rodrigo de Paul.

“¿Cuál fue el peor error que cometiste en tu vida?”, le preguntaron y la modelo recordó aquel momento en el que se burló de Stoessel durante una fiesta en Punta del Este el verano pasado.

“Bueno, esa noche de Punta de la que hablábamos, la verdad es que me recontra arrepentí porque se hizo muy público y como que no fue una buena imagen”, reconoció Camila. “Yo no soy así", agregó.

Luego explicó: "Era Año nuevo, como que no me importó nada porque estaba en una (...) Si pudiera volver el tiempo atrás, no lo haría”, dijo Homs. “No me suelo arrepentir de las cosas que hago. Uno puede cometer error y no arrepentirse, pero eso es algo de lo que sí me arrepiento. Cuando vi los videos me dio mucha vergüenza”, cerró sobre este tema.

Luego, para dejar sentado de que eso forma parte de su pasado, aseguró que no tendría problemas en bailar una canción de Tini en el Bailando y que de hecho se hizo fan del nuevo tema que la artista lanzó con Tiago PZK. "Son hitazos los temas que hace", aclaró.

Cómo fue el momento en que Camila Homs se burló de Tini Stoessel

El dilema entre Camila Homs y Tini Stoessel por Rodrigo de Paul escaló tanto que el verano pasado la modelo sorprendió al aparecer en público tirándole bronca a la cantante.

La ex del futbolista de la Selección apareció en un video viral en donde se sumó a los cantitos que hacía una multitud en un boliche en Punta del Este.

"Oh le le, oh la la, Tini se la co…, Camila se la da", fue el canto que se viralizó en las redes en donde se la veía muy divertida y filmando ella misma el momento.

