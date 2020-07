Las sorpresivas palabras de Pampita a Benjamín Vicuña: "Estoy agradecida"

A pesar de las polémicas con Mariana Brey en la semana, Pampita vive un excelente momento familiar. La diosa está casada con Roberto García Moritán hace siete meses con quien comparte una familia ensamblada.

Feliz por este momento, la conductora confesó que quiere tener otro hijo. "En algún momento vamos a querer tener un hijo propio, Somos todos una gran familia. No va a ser este año, no es algo inminente. Se incluye a la familia en esta charla. Nuestros hijos ya tienen otros hermanos, y están acostumbrados a ser muchos", dijo en Intrusos.

Luego, se refirió a la organización con su ex Benjamín Vicuña en plena cuarentena y sorprendió cuando dedicó cálidas palabras al chileno,. "No tuvimos diferencias con Benjamín en esta cuarentena. Al contrario. Nunca quiero hablar pero estoy muy agradecida de lo que me ayudó este tiempo. Me vino muy bien su ayuda, a los chicos les hace bien. Soy ferviente defensoras de que las parejas separadas se tienen que llevar lo mejor posible. Por más que son adultos ellos siguen estando en tus preocupaciones. No hay otra manera que llevarse mejor que los ex", reflexionó.