Pampita cuestionó a Viviana Canosa por su campaña solidaria de donación de medias

Días atrás, Viviana Canosa habló sobre la iniciativa que había comenzado donando pares de medias que ya no usa. La revelación causó gran malestar y las más duras críticas, incluso la de Pampita, quien en su programa no dudo en sentar su postura.

“¿Viste que a veces ponés la ropa a lavar y te falta una media?. Bueno, lo que hace Viviana Canosa es guardar esa media que le queda junta dos distintas y las lleva en su cartera. Y cuando va por la calle y ve a alguien que las necesita, las va entregando”, contó Cora Debarbieri, panelista de Pampita Online.

Fue en ese momento que la conductora lanzó una consulta filosa: “Pero, ¿se las da así sin combinar? ¿No es mejor hacer una vaquita y comprar medias nuevas?”, cuestionó Pampita.

“No sé, es raro. No había escuchado nunca esto, es la primera vez. No importa, todo lo que sea donar siempre viene bien y hay que inculcarlo. Cada uno verá qué tiene para donar. Ojalá sean (medias) iguales y sino, lo que tenga que ser”, cerró la top dejando entrever que no vio con buenos ojos esta iniciativa.

Pampita confirmó la fecha que tiene para su parto

Pampita está en uno de los momentos más felices de su vida esperando a su primera hija junto a Roberto García Moritán. La modelo está de siete meses y en medio de sus debut como jurado en La Academia, confirmó la fecha de parto.

Durante su presentación de este jueves en ShowMatch, la top reveló la ansiada fecha. “Señores, ahí está Pampita de exactamente siete meses y 17 días, más o menos, más o menos”, bromeó Marcelo Tinelli en la presentación de Pampita en la pista de baile.

En ese momento, el conductor hizo la ansiada pregunta: “¿La fecha de parto es para cuándo?”, preguntó Marcelo.

“22 de julio, perfecto, muy bien”, replicó Tinelli mientras se le leían los labios a Pampita que estaba sin un micrófono en sus manos.

