¿Ángel de Brito o Nicole? Pampita dio su veredicto y dijo a quién prefiere

Pampita se metió de lleno en la polémica entre Ángel de Brito y Nicole Neumann. Luego de enterarse que la panelista de Nosotros en la mañana la había elegido como posible compañera de jurado si le tocara estar en esa posición, ahora la top dio su veredicto sobre a quien prefiere.

"Me encanta que los dos me quieran. Yo prefiero con el que la producción decida jajaja. Yo soy una empleada", dijo la morocha en su programa, Pampita Online.

Luego confirmó:"Voy a decir algo. A Ángel lo conozco hace más tiempo, es mi compañero y no me gustaría que se vaya ninguno de los que están. De verdad que hicimos un muy buen equipo. No saben lo que nos reímos, cada uno tiene su sentido del humor y ya sabemos quién va a hacer el chiste sobre cada cosa. Nos llevamos muy bien los cuatro. No peleamos nosotros. Creo que el tema de confrontar lo tienen más los miembros del BAR (Flavio Mendoza, Laura Fidalgo y Aníbal Pachano) y nosotros estamos cómodos y bárbaros ahí", dijo sobre sus compañeros.

Por último, reflexionó sobre su paso por el certamen: "Siempre fue muy difícil cuando entra un jurado nuevo. El primer año, Solita Silveyra la pasó muy mal. Yo, el primer año, lo pasé muy mal y Laurita Fernández también lo pasó muy mal. Es hasta que entendés las reglas del juego, te llave un poco de tiempo que no te importe que te pelee algún participante. Todos atravesamos ese primer año hasta que te ubicás. Después te divertís", cerró.