La contundente respuesta de Pampita cuando le preguntaron por su ex suegra

Pampita rompió el silencio y habló de los rumores que aseguraban que se hospedaría en la casa de su ex suegra, Isabel Luco Morandé.

La modelo será la conductora de la previa al Festival de Viña del Mar y, según periodistas chilenos, la mamá de Benjamín Vicuña le habría ofrecido hospedarse en su casa para estar más cerca de sus hijos.

Tal como contó el periodista chileno Maxi Fuentes en Incorrectas, la modelo le avisó a la producción que no necesitaba que le consigan hotel porque ella ya tenía donde quedarse. Al parecer, la relación entre Isabel y Carolina es de la mejor y, a pesar de la ruptura con Benjamín, el cariño sigue intacto.

Pero la morocha salió a aclarar los tantos y negó estas versiones de manera contundente. "No es necesario aclarar todo. No es verdad”, comenzó diciendo", le dijo al periodista Tomás Dente. "No, nada que ver. Absolutamente no. Voy a ir a un hotel", disparó.