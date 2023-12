Pampita apuntó filosa contra el nuevo novio de Coki Ramírez y sentenció que no la merece

Coki Ramírez confesó semanas atrás que salió varias veces con Ezequiel Corbo, productor de DABOPE, pero en los últimos días, salió a la luz que hace 20 días que la cantante no tiene contacto con él. Esto hizo indignar a Pampita que rápidamente defendió a la participante del Bailando 2023.

Cabe reconocer que, además de Pampita, Marcelo Tinelli también apoyó a Coki Ramírez: "No se puede estar con Corbo, a Corbo solamente lo banca Hoppe. No puede ser un tipo que desapareció 20 días de la vida de una persona. Está tachado de la vida de Coki Ramírez. Hace más de veinte días que no lo ve y esto no se hace. Directamente".

Qué dijo Pampita contra Ezequiel Corbo

Sin poder creer que Ezequiel Corbo pase 20 días sin escribirle a Coki Ramírez luego de compartir varias salidas juntos, Pampita utilizó la ironía: "¿En qué está? ¿En un retiro de monjes? No manda flores, no puede chatear. ¿Está en un retiro espiritual que no puede hablar mucho?".

Como si eso fuera poco, Pampita se dirigió directamente a Coki Ramírez: "Ya te lo dije, nunca me gustó ese chico para vos. Debería pellizcarse que le dio bola Coki, semejante mujerón. O la trata como una reina o nada".