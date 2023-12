Hace unos días, luego de que se cruzaran en los premios Martín Fierro Latinos de Miami, la China Suárez y Pampita volvieron a protagonizar varios rumores de distanciamiento y peleas por un malentendido que sucedió en el evento.

Lo que habría pasado es que la actriz tuvo que esperar más de una hora en la calle para poder entrar al teatro, y le habrían contado que la demora se debía a que la conductora y el Pollo Álvarez aún no habían llegado.

Imagen reciente de la China Suárez.

Pero eso no fue todo, ya que recientemente ambas se cruzaron en un evento de una marca de perfumes y no se saludaron. Además, Rodrigo Lussich contó: "Hubo todo un operativo de logística para que no se cruzaran. Cuando le preguntamos a Pampita por la China, que ella siempre decía que era divina, que son familia, ahora ya no quiso hablar. Eso demuestra que algo ahí pasó".

Ahora, Pampita desmintió los rumores de conflicto con la China Suárez y expresó en Socios del Espectáculo: "Tenemos la mejor, hay muy buena relación. Nos llevamos bárbaro. Nos hablamos por cualquier cosa que tenga que ver con los chicos".

Roberto García Moritán reveló cómo evita sentir celos de Benjamín Vicuña

En una entrevista con Mañanísima, le preguntaron al político si era celoso y él respondió sincero: “No, la verdad es que no. Creo que no podría estar con alguien como Caro si lo fuera”.

Además, Roberto García Moritán confesó que se siente muy seguro de Pampita: “Y ella tampoco me demostró nada. Somos muy prolijos en ese sentido, tratamos siempre de transmitir la confianza necesaria para que no aparezca la situación”.

J.C.C