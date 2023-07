Pampita no escapa a las polémicas y, después de la repercusión del discurso de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro 2023, habló de todo sin pelos en la lengua.

La conductora dio un móvil en Intrusos donde respondió todo y hasta habló de su relación con la China Suárez.

Pampita se refirió a las imágenes que se hicieron virales en la previa de los Martín Fierro donde se ve en el shopping junto a Magnolia, la hija de la China y hermana de sus hijos. "Ellos vienen a mi casa, aún si yo no estoy. Las puertas están abiertas para ellos. Nos hablamos muy seguido, entre todos", dijo.

Pampita también fue consultada por el video de la China Suárez en la que entona un cántico que hace referencia al escándalo del motorhome. "Eugenia es parte de mi familia. No podría polemizar con ella. Una cosa es la fantasía que se genera afuera. Somos buenas madres de chicos que son hermanos", tiró.

Qué dijo Pampita sobre el discurso de Benjamín Vicuña

Pampita no eludió ninguna pregunta y también contestó sobre el discurso de Benjamín Vicuña que generó polémica durante los Martín Fierro 2023.

"Muchas gracias APTRA, muchas gracias a los que votaron y a lo que no votaron. Los que están en su casa me piden que suba este premio maravilloso. Me recibió, me dio un lugar, me dio unos hijos maravillosos, me dio un amor... Me dio tantas cosas. Me recibió, me dio un lugar, me dio unos hijos maravillosos, me dio un amor... Me dio tantas cosas", dijo el actor chileno y generó una verdadera conmoción en redes.

Pero lejos de evitar la respuesta, la conductora se refirió a este momento y cómo tomó ese discurso, que muchos pensaron que estaba dirigido a ella. "Ustedes hacen interpretaciones equivocadas, yo no lo sentí de esa manera. Yo entendí que Argentina le había dado amor, nunca me sentí identificada", dijo.

Luego, Pampita aseguró que no consideraba que el discurso habría sido como un palo para la China. "Tenía que ver con todo lo que le dio Argentina, que lo hizo su hogar. Yo no lo sentí como ustedes. Jamás tendría una reacción así, lo conozco mucho. Él tiene excelente relación con Robert, se acompañan mucho con los chicos".