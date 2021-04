Pampita habló de los antojos de su embarazo

Ale Martínez consultó a Carolina Pampita Ardohain por sus antojos durante el embarazo y la conductora dejó a todos boquiabiertos con su respuesta.

“No tengo antojos, la verdad que no. No tengo antojos. Voy a aprovechar en algún momento”, remarcó Pampita.

“No hay nada, sí me gustan mucho más las frutas y las verduras. Nada me da asco, no le hago asco a nada”, finalizó Pampita.

Así es el cuarto de la beba en camino de Pampita y Roberto García Moritán

Pampita y Roberto García Moritán exhibieron parte del cuarto de la beba en camino. La conductora de televisión y el empresario gastronómico se preparan para recibir a su primera hija juntos con todo listo.

La reconocida pareja mostró a través de sus stories la habitación de la pequeña y fueron furor en las redes sociales. Todo allí es color blanco, madera y rosa, y el detalle está en la pared con el diseño de un colorido árbol.

Detrás del cajonero cambiador hay un ventanal cubierto con una cortina white semi transparente. Frente a la puerta de entrada está la cuna estilo moderna dispuesta debajo de una alfombra en el mismo tono.

Mientras la modelo de 43 años acomoda las ropitas de su hija, su galán captaba el emotivo momento. Entre medio, se puede ver también algunas cajas circulares ateciopeladas rosadas que le dan el toque al espacio.