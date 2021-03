Pampita habló sobre cómo le caen las criticas en pleno embarazo: \"Todo me resbala\"

Pampita está atravesando su quinto mes de embarazo y en medio de la felicidad que tiene por lo que será la llegada de su primera hija junto a Roberto García Moritán, habló de cómo se toma ahora las críticas.

Contundente, la conductora de Pampita Online, se centró especialmente en los dichos de Marina Calabró, quien en un móvil con Los ángeles de la mañana, disparó contra la top y aseguró: “Pampita tiene que estar agradecida a Jorge Lanata y a mí”.

“¿Tendrán algo ellos personal? No digo LAM, sino esta chica Marina. La verdad es que yo no la conozco, no compartimos novio, no compartimos trabajo, nada. Me parece que nunca la vi en vida. Y si la vi, no la recuerdo”, dijo la top con sorna.

“¿Qué les pasa con nuestro programa? Hagan lo que quieran, diviértanse, chicos. No pasa nada, acá no nos enganchamos. No van a poder, menos en este estado divino en el que estoy que todo me resbala, se va”, cerró Pampita sin pelos en la lengua.



El hermano de Pampita contó cómo la ayudó cuando falleció Blanquita, su hija

Feliz por el embarazo de Carolina y Roberto García Moritán, Guillermo Ardohain reveló cómo la ayudó cuando falleció su hijita en Chile, fruto de su anterior matrimonio con Benjamín Vicuña.

"Pasamos muchas cosas difíciles juntos y siempre estuvimos ahí para darnos ese abrazo y ese empujón tan necesarios. Papá murió cuando éramos chicos y eso fue un golpazo para todos... Y ni hablar cuando pasó lo de Blanquita. Me acuerdo que me instalé mucho tiempo en Chile para acompañarla. Yo siento que siempre fui un gran apoyo para Caro y, obviamente, ella también para mí", le dijo a revista ¡Hola! Argentina.

Además agregó como es su relación actual con Pampita: "Es muy compañera, sabe escuchar, me da los mejores consejos y siempre tiene la palabra justa. También me va a decir eso que quizás yo no quiero escuchar, pero lo hace con tanto amor que te cae bien. ¡La amo! Es tan importante saber que nos tenemos", concluyó.