Pampita se refirió a su relación con Benjamín Vicuña y contestó si trabajaría con él

En un mano a mano imperdible con Ángel de Brito, Pampita abrió su corazón y habló de todos los temas que rodean su vida. Charló sobre su infancia, sus padres, su llegada a Buenos Aires y por supuesto su relación con su ex y padre de sus tres hijos, Benjamín Vicuña y hasta se animó a responder si trabajaría con él.

El conductor de "Los Ángeles a la Mañana" le preguntó como sanaron las heridas con Benjamín y como se llevan y ella contestó con seguridad: "Con Benjamín desde que nos separamos tuvimos bien en claro que nos teníamos que llevar bien por el bien justamente de nuestros hijos. Ellos nos necesitan como mamá y papá y no podemos tener otra relación que no sea de buena onda para el cuidado de ellos y su bienestar".

Lejos de dejar el tema Ángel sorprendió con una pregunta y le dijo ¿trabajarías con él? A algún productor se le debe haber ocurrido, no puede ser sino. Pampita algo dubitativa respondió: "No me lo imagino, no se me ocurrió y nunca me lo propusieron. La verdad no se me pasa con la cabeza nunca llegó la propuesta pero en mi cabeza no me lo imagino", sentenció. Además dijo que está cansada de que le pregunten por la vida privada de su exmarido y aseguró que nunca va a responder sobre ese tema que y no le pregunten más que entiende el trabajo de los periodistas pero que ella va a mantener su postura de silencio.

Pampita habló de su relación con Benjamín Vicuña y si trabajaría con él.

Pampita no estará en La Academia: los tristes motivos de su ausencia

Son fechas difíciles para Pampita. Es por eso que la modeló decidió tomarse unos días sus obligaciones, para refugiarse en el amor de su familia. Lejos de "La Academia", Angel de Brito dio a conocer las razones de su breve distanciamiento de los medios.

Del tema habló Ángel de Brito, quien a través de sus redes sociales reveló el motivo de la falta de Pampita. "Para todos los que me preguntan, Pampita no estará hoy ni mañana, porque es el aniversario de Blanquita. Vuelve el viernes", escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

FL