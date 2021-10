Pampita habló del supuesto conflicto con Guille Valdés y desmintió a Pancho Dotto

Pampita reflotó el supuesto conflicto con Guille Valdés en La Academia y los rumores de una antigua rivalidad.

Todo comenzó hace varios días cuando los jurados contaron en La previa de La Academia cuál de todos los del grupo era el "más aburrido" y Pampita apuntó contra Guille. “¿Por qué? Si no me conocés”. “¡Qué guacha! Yo le digo que es la más mimada y ella va y dice que soy la más aburrida. Ya me vas a conocer”, disparó la esposa de Marcelo Tinelli.

Luego de este "cruce", en LAM revelaron cuál sería el motivo del enfrentamiento entre la modelo y la esposa de Marcelo Tinelli. "Pancho Dotto representaba a ambas modelos, las descubrió a las dos, y él dijo que 'Pampita era la envidia de todas las modelos'", contó Pía Shaw.

"Dijo que 'no había nadie como Pampita. Que Carolina tenía un objetivo muy claro, que era arrasar con todo y se llevaba el mundo por delante'", siguió.

Tras estas declaraciones, Pampita salió al cruce de estos dichos. "Es un chiste, cómo la voy a odiar, esas cosas que dice Ángel De Brito son un chiste... No hay que tomarlo literal. No me ofende, además Guille sabe que no es verdad y que no hay nada de realidad en eso”, aclaró la modelo de 43 años.

"No hay nada, ni siquiera coincidimos en nuestras etapas de trabajo en las pasarelas, nada que ver. Hay mucho respeto, compañerismo y la verdad que lo pasamos bien en el jurado, nos divertimos”, aclaró.