El hacker de Pampita invitó a Barby Franco a cenar

Hace unos días, Pampita reveló que sufrió una nueva invasión a su privacidad luego de que un hacker usurpara su cuenta de WhatsApp. En medio del enojo y de la angustia de la top por esta invasión, la modelo se sorprendió con la revelación que Barby Franco le realizó este miércoles en Pampita Online.

La panelista le reveló a la top que recibió un mensaje con una invitación a cenar, le pareció dudoso y se comunicó con la conductora para informarle del hecho. “¡Quiero hacer una denuncia pública! Me tiró onda tu hacker”, le dijo Barby tratando de poner un tinte de humor a la situación.

“Yo te escribí y dije: ‘Recuperó el número porque me está invitando a cenar. No creo que sea Caro', deduje después. Y te mandé un mensaje por Instagram para saber si habías recuperado el número”, agregó luego la novia de Fernando Burlando.

Además Barby confesó luego que su número telefónico se había viralizado luego de la charla con el hacker. “Qué pesadilla, déjennos en paz. No sean molestos. Yo soy mamá y si suena el teléfono quiero poder atender aunque no sepa de quién es el número. Tengan en cuenta que uno necesita el teléfono para cosas importantes, urgencias. No estén llamando para joder”, resaltó Pampita. “Me empezaron a caer mensajes de todas partes y empecé a bloquear y reportar”, remarcó Barby.

Vale recordar que este hackeo no fue el primero que la top sufrió este año, previamente sus cuentas de Twitter y Facebook habían sido vulneradas.