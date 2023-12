Marcos Ginocchio y la China Suárez despertaron rumores de romance cada vez que se mostraron juntos en las redes. Sin embargo, en esta oportunidad fue Juan Etchegoyen quien confirmó el vínculo que uniría al ganador de Gran Hermano 2022 y a la actriz.

En Mitre Live, el periodista expresó: "Voy a darte la información que me confirma un vínculo amoroso. A mi me contaron en las últimas horas que habría habido más de un encuentro íntimo entre ellos en el viaje que hicieron a Mexico, alguien me dijo que pegaron onda desde el primer momento y que a la China Suárez le encantó Marcos Ginocchio a primera vista".

Qué pasó entre Marcos Ginocchio y la China Suárez

El periodista agregó: "Me dicen que fue mutuo. Es más, una persona del entorno de Marcos me dijo que uno de los amores platónicos del salteño es justamente Eugenia. A mi el romance me lo confirman, pasaron cosas, no sé si se oficializará".

"La China estaba en una relación con Lautygram por lo que sabíamos y Marcos está soltero hasta donde sabemos. No descartaría un noviazgo en el futuro entre el Primo y la China", cerró Juan Etchegoyen dejando en evidencia que el modelo y la actriz tuvieron encuentros amorosos.