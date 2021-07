Pampita mamá: el primer video de Ana que muestra su hermosa carita

Apocas horas de haberse transformado en mamá por quinta vez, Pampita ha dejado ver un vistazo de Ana a través de imágenes inéditas para su reality "Siendo Pampita", una producción de Telefe y Paramount Plus. En dicha promoción se pueden ver los momentos previos a la llegada de la pequeña.

Ahora, en Cortá por Lozano, Verónica Lozano anunció que mostrarían por primera la carita de Ana en un adelanto de las imágenes del reality. “Les vamos a presentar en exclusivo la cara de Ana, en imágenes del reality de ella", confirmó la conductora.

“¡Es hermosa!”, expresó Lozano mientras se veía cómo la pequeña era colocada cerca de su madre en la cama que tiene en la clínica Otamendi donde dio a luz a las 9,30am este jueves.

Además, en otro de los clips que trascendieron se puede ver a Pampita momentos previos a su parto. La modelo aparece en la tina especialmente preparada para que de a luz de forma respetada como solicitó a todo su equipo médico.

Pampita fue mamá: el primer regalo a Ana que está vinculado con Blanca

Luciana Pizzolorusso, la madrina de Ana, dialogó con Ángel de Brito y reveló el especial regalo que le hizo a Pampita para su niña. Se trata de un presente que está inspirado en Blanquita Vicuña, la hija de Pampita y Benjamín Vicuña que murió en 2012.

"Yo le regalé dos cosas. La primera es un cunero, re lindo, con la imagen muy especial para nosotros, la del Sagrado Corazón, porque está muy vinculado a nosotras, a Blanca y a toda nuestra historia", relató Luciana.

"También le compré otro regalo, que Caro aún no sabe. Estaba esperando a que nazca para grabarlo porque no sabía el nombre. Hoy me enteré que era Ana, que me encanta. No pensé que le iba a poner Ana, porque ella es Ana Carolina, y me encanta", concluyó Pizzolorusso muy feliz por la llegada de su ahijada.

