Adiós a los vestidos clásicos y al sastrero: Pampita dio cátedra de estilo con el conjunto knitwear más elegante

Pampita volvió a demostrar por qué es una de las grandes referentes de estilo de la Argentina. Esta vez, la conductora apostó por un look monocromático en negro que logró combinar sensualidad, minimalismo y sofisticación en partes iguales.

Lejos del clásico vestido de noche o del tradicional conjunto sastrero, la modelo eligió una propuesta tejida y al cuerpo que confirma una de las grandes tendencias del invierno 2026: los sets elegantes de inspiración knitwear que funcionan a la perfección para una salida nocturna.

Pampita

Pampita dio cátedra de estilo con el conjunto knitwear más elegante

El conjunto con el que deslumbró Pampita estuvo compuesto por un top sin mangas de tejido acanalado, cuello alto y al cuerpo, combinado con un pantalón al tono de caída recta y levemente oxford. El detalle diferencial estuvo en las aberturas laterales de la blusa, decoradas con botones joya dorados que aportaron brillo sin la necesidad de sumar estampas ni excesos. El resultado fue un estilo minimalista y moderno, donde el total black se convirtió en protagonista.

El look total black de Pampita

La elección no es casual: este tipo de conjuntos tejidos comenzaron a posicionarse como el reemplazo perfecto del vestido y también del traje sastre clásico. Son cómodos, versátiles y mucho más relajados, pero mantienen una impronta elegante gracias a las líneas limpias y a la calidad de las texturas. Además, estilizan visualmente porque generan un efecto de continuidad que alarga la silueta.

En cuanto al beauty look, la empresaria volvió a apostar por la naturalidad glam que la caracteriza. Llevó el cabello suelto, peinado con ondas suaves y pulidas que aportaron movimiento y volumen. En algunas imágenes que compartió en su cuenta de Instagram también se la vio con un brushing más lacio y prolijo, reafirmando la estética minimalista del outfit. El maquillaje acompañó en la misma línea: piel luminosa, labios nude rosados, contorno sutil y ojos apenas definidos, con pestañas marcadas que potenciaron la mirada sin endurecer las facciones.

Los accesorios fueron pocos pero estratégicos. La conductora sumó aros dorados colgantes y anillos XL en dorado y verde que combinaron con los botones metálicos del conjunto. Una vez más, Pampita confirmó que la elegancia actual ya no pasa por los looks recargados, sino por prendas simples, bien construidas y con detalles capaces de elevar cualquier estilismo.