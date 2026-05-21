Martín Pepa: la verdadera razón por la que el polista conquistó a Pampita.

Carolina ‘Pampita’ Ardohain nunca imaginó que de una peregrinación a Luján iba surgir el romance que la está marcando a fuego, aún quizás sin darse cuenta. Pampeanos de pura cepa, la modelo y el empresario Martín Pepa se pusieron de novios en octubre de 2024, apenas un par de meses después de que Carolina finalizará su matrimonio con Roberto García Moritán.

Pepa ya se había separado años atrás de su mujer, la amazona norte americana Paige Allardice, y cuando se le presentó la oportunidad de conquistar a una de las mujeres más deseadas de nuestro país, no la desaprovechó. Sus orígenes los emparentaron de adolescentes en su etapa escolar, pero ja más se imaginaron en esas épocas de aulas y travesuras que el destino los iba a unir en el futuro.

Pampita y Martín pepa se separaron dos veces, pero algo los impulsó a volver.

Pampita y Martín Pepa: de la crisis a una nueva oportunidad

A más de un año y medio de estar juntos, la relación atravesó ya dos crisis importantes que derivaron en separación. Pero que, en ambos casos, a semanas del distanciamiento, los llevó a reclamarse nueva mente el uno con el otro. Como si les costara abandonar un camino que decidieron compartir juntos y que a ella parece acercarla a la felicidad.

Las primeras imágenes de la pareja fueron en noviembre de 2025, cuando asistieron juntos al Abierto Argentino de Polo.

Ambos con hijos de sus anteriores relaciones, cuatro por el lado de Pampita y una heredera (Bianca) por el de Martín, la modelo y el empresario del polo rápidamente ensamblaron sus vidas y dejaron que el destino los sorprendiera. A muchos les llamó la atención en ese entonces como Pampita reconstruyó tan rápido su vida afectiva, pero lo cierto es que el vínculo funcionó y Cupido los amparó bajo su custodia.

"Creo que nos sorprendió habernos enamorado tanto", reconoció la modelo.

Qué dijo Pampita de su romance con el empresario

“Martín aporta todo lo que es amor, algo siempre muy bienvenido en mi vida. No puedo más que agradecer por todas las co sas lindas que vivimos este año. ¿La separación? Creo que nos sorprendió habernos enamorado tanto y eso hizo que nos extrañáramos mucho a la distancia. Intentamos esa separación, y la verdad que ninguno de los dos pudo (risas)… Entonces nos dijimos ‘bueno, intentémoslo de vuelta’, estábamos solteros y no teníamos nada que perder”, confesó Pampita el año pasa do en vísperas de la Navidad.

Y dejó el futuro en manos del más allá: “Yo voy día a día, todo lo que me haga bien es bienveni do y no tengo prejuicios con na da. Si soy feliz sigo, y hasta acá somos muy felices, así que lo de jo todo en manos de Dios y del destino. Nunca se sabe lo que te deparará la vida”.

La personalidad positiva y aventurera de Pepa atraen, dicen, a Pampita.

Nuevamente airosos de este segundo break, cabe preguntarse si el empresario y polista no es ese Príncipe Azul con el que Pampita, como tantas otras mujeres, siempre soñó. Ese don que creyó encontrar allá por los años 2000 en Mar tín Barrantes, a quien luego los hechos fueron tachando al igual que a Benjamín Vicuña, a Juan ‘Pico’ Mónaco y más recientemente a Moritán. ¿Será que Pepa le supo dar en este año y medio, más allá de las distancias geográficas y los dos impasses, lo que ninguno otro supo? En el haber ya atesoran viajes aventureros por Europa, los Estados Unidos, México y la Polinesia Francesa, además de señoriales veladas en el Teatro Colón y en reuniones sociales y de caridad. Pampa y Pepa, Pepa y Pampa... Más que un juego de palabras, una alianza difícil de resquebrajar.

Texto: Carlos Cervetto.